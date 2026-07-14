LPBank tìm kiếm nhân sự cho phân khúc khách hàng cao cấp

Không chỉ mang lại thu nhập cạnh tranh, vị trí Quản lý Khách hàng Ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với nhiều banker nhờ cơ hội đồng hành cùng tệp khách hàng cao cấp và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Chân dung những "quản gia tài chính" thế hệ mới

8h sáng, Minh Thư (29 tuổi) bắt đầu ngày làm việc không phải tại văn phòng mà ở một quán cà phê riêng tư trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Khách hàng của cô là một nữ doanh nhân đang cần tư vấn cơ cấu lại danh mục đầu tư và xây dựng kế hoạch bảo vệ tài chính cho gia đình.

Thư là một Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên (Priority Relationship Manager - PRM) của LPBank. Trong ngành ngân hàng, PRM thường được ví như những "quản gia tài chính" của giới tinh hoa (phân khúc Affluent/Priority). Họ không chỉ thực hiện các giao dịch, mà còn là chuyên gia cố vấn, thiết kế các giải pháp quản lý tài sản, gia tăng sinh lời và bảo vệ rủi ro cho những cá nhân có khối tài sản lớn.

"Khách hàng cao cấp không chỉ cần sản phẩm tài chính mà cần người đủ am hiểu để đồng hành lâu dài. Nghề PRM đòi hỏi sự nhạy bén về tài chính, khả năng thấu hiểu khách hàng và kỹ năng xây dựng niềm tin", Minh Thư chia sẻ.

4 "đặc quyền" định hình sự nghiệp tại LPBank Priority

Nhằm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ cho phân khúc khách hàng cao cấp, từ 15/6 đến cuối tháng 07/2026, LPBank chính thức khởi động chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn trên toàn quốc cho các vị trí: Chuyên viên / Chuyên viên Chính / Giám đốc Quan hệ Khách hàng Cá nhân Ưu tiên.

Tham gia vào đội ngũ "tinh nhuệ" này, ứng viên được tiếp cận lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cùng hệ thống đào tạo chuyên sâu về sản phẩm tài chính cao cấp, quản lý tài sản và kỹ năng chăm sóc khách hàng ưu tiên.

Đội ngũ PRM cũng có cơ hội trực tiếp làm việc với nhóm khách hàng tinh hoa tại mạng lưới Chi nhánh/Phòng Giao dịch trên toàn quốc, từ đó xây dựng những mối quan hệ giá trị và phát triển sự nghiệp bền vững.

Là lực lượng kinh doanh chủ lực của phân khúc khách hàng cao cấp, đội ngũ PRM được hưởng chính sách lương, thưởng và hoa hồng cạnh tranh, cơ chế đánh giá minh bạch cùng nhiều chương trình ghi nhận dành cho nhân sự xuất sắc. Bên cạnh đó, LPBank còn triển khai nhiều chính sách phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên như nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương, chính sách vay ưu đãi và hệ thống phúc lợi toàn diện.

Cánh cửa gia nhập đội ngũ tinh hoa

Đại diện LPBank cho biết, chương trình tuyển dụng lần này được triển khai tại mạng lưới Chi nhánh/Phòng Giao dịch trên toàn quốc, mở ra cơ hội cho những nhân sự mong muốn chinh phục phân khúc khách hàng cao cấp và phát triển lâu dài trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Những ứng viên am hiểu sản phẩm chuyên biệt và có bề dày kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý tệp khách hàng cao cấp sẽ nắm giữ lợi thế lớn.

Trong bối cảnh nhu cầu tư vấn tài chính cá nhân ngày càng gia tăng, đây được xem là cơ hội để các banker giàu kinh nghiệm bứt phá sự nghiệp và khẳng định giá trị bản thân trong một phân khúc giàu tiềm năng.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG LPBANK PRIORITY

• Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/06/2026 đến hết 30/07/2026.

• Cách thức ứng tuyển: Gửi CV trực tiếp về địa chỉ email bpnguon@lpbank.com.vn hoặc tuyendung@lpbank.com.vn.

• Cú pháp tiêu đề: PRM – Họ và tên – Khu vực ứng tuyển.

• Hotline hỗ trợ: 024 62 668 668 (Máy lẻ: 64577)

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• Website: tuyendung.lpbank.com.vn

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