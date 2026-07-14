Cổ phiếu PNJ tăng trần giữa lúc thêm nhân viên kiểm định PNJ-Lab bị khởi tố

Cổ phiếu PNJ quay đầu tăng kịch trần sau chuỗi ngày lao dốc vì vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương. Đáng chú ý, đà hồi phục diễn ra đúng thời điểm cơ quan điều tra khởi tố thêm một nhân viên PNJ-Lab trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Sau chuỗi phiên giảm mạnh, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ bứt phá trong phiên giao dịch ngày 14/7 khi tăng kịch trần 7%, lên 46.900 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên hồi phục đầu tiên sau giai đoạn cổ phiếu chịu áp lực rất lớn từ vụ án buôn lậu kim cương.

Từ vùng đáy thấp nhất trong khoảng 15 tháng, PNJ tăng mạnh trở lại, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên xấp xỉ 24.000 tỷ đồng. Thanh khoản đạt hơn 5,6 triệu cổ phiếu, trong đó khối ngoại mua ròng khoảng 1,5 triệu đơn vị. Dù vậy, kết phiên, cổ phiếu vẫn còn dư bán ở mức giá trần, cho thấy lực cung vẫn khá lớn sau giai đoạn giảm sâu.

Đáng chú ý, diễn biến tăng giá xảy ra ngay sau khi có thông tin cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 12/7, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án và khởi tố thêm nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TPHCM về tội "Buôn lậu", đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương.

Trong số các bị can mới có Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab).

Cổ phiếu PNJ tăng trần sau chuỗi ngày giảm. Ảnh: Nam Khánh. Trước đó, cổ phiếu PNJ liên tục lao dốc sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJ-Lab, công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, bị khởi tố vì hành vi buôn lậu kim cương. Từ mức hơn 68.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 6, thị giá giảm xuống 43.850 đồng vào ngày 13/7, tương đương mất gần 36%. So với đỉnh gần 85.000 đồng/cổ phiếu lập cuối tháng 1, PNJ đã mất khoảng 46% thị giá.

Theo cơ quan điều tra, ông Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc cấp giấy kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc kim cương nhập lậu. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn bởi PNJ-Lab từng chiếm khoảng 70% thị phần giám định kim cương và đá quý tại Việt Nam.

Ngay sau khi vụ án được công bố, ban lãnh đạo PNJ đã liên tiếp có các động thái trấn an nhà đầu tư và khách hàng.

Tại cuộc gặp trực tuyến với nhà đầu tư ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, khẳng định kim cương kinh doanh tại PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông (Trung Quốc) với đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp.

PNJ cho rằng vụ việc chỉ liên quan đến trách nhiệm cá nhân của ông Đặng Ngọc Thảo, không làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đối với công ty. Doanh nghiệp đã thành lập tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của hai thành viên HĐQT độc lập nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động của PNJ-Lab.

Trong bối cảnh cổ phiếu giảm sâu, lãnh đạo PNJ cũng có động thái mua vào để củng cố niềm tin thị trường. Tổng Giám đốc Phan Quốc Công đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu từ ngày 17/7 đến 14/8 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, cũng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, ngày 8/7, nhóm quỹ thuộc VinaCapital đã bán gần 3,1 triệu cổ phiếu PNJ, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,99% và không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp. Động thái thoái vốn diễn ra sau chuỗi ba phiên giảm sàn liên tiếp của cổ phiếu.

PNJ là doanh nghiệp bán lẻ trang sức lớn nhất Việt Nam. Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu hơn 35.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 2.828 tỷ đồng. Đến cuối quý I/2026, tổng tài sản đạt gần 19.700 tỷ đồng.

Trong phiên 14/7, VN-Index tăng điểm trở lại, lên 1.806,63 điểm, HNX-Index tăng gần 1,9%, trong khi thanh khoản trên HoSE vẫn ở mức thấp với khoảng 14.300 tỷ đồng. Nhóm dầu khí nổi bật nhờ giá dầu thế giới tăng, với BSR, GAS và PLX đồng loạt đi lên, trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup và ngân hàng diễn biến phân hóa.