Dược Hậu Giang bị xử phạt, truy thu thuế

TPO - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang vừa bị Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, với tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị xác định có hai hành vi vi phạm gồm: Khai sai căn cứ tính thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, dù các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Cơ quan thuế xử phạt hành chính tổng số tiền 1,61 tỷ đồng, trong đó phạt 6,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế; phạt hơn 1,6 tỷ đồng (tương đương 20% số thuế khai thiếu) đối với hành vi khai sai, dẫn đến thiếu nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh tiền phạt, Dược Hậu Giang bị buộc truy thu hơn 8 tỷ đồng tiền thuế, gồm gần hơn 890 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân, hơn 3,8 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 3,2 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng.

Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về thuế (ảnh: N.M).

Do phát sinh nghĩa vụ thuế chưa nộp đúng hạn, doanh nghiệp còn phải nộp hơn 790 triệu đồng tiền chậm nộp, được tính đến hết ngày 25/6. Sau thời điểm này, công ty có trách nhiệm tiếp tục tự tính và nộp khoản tiền chậm nộp phát sinh cho đến khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền truy thu thuế, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp mà Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang phải nộp là 10 tỷ đồng.

Theo quyết định, ông Toshifumi Kojima - Quyền Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - có trách nhiệm tổ chức chấp hành quyết định xử phạt. Doanh nghiệp phải nộp đầy đủ số tiền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật và phải nộp thêm 0,05%/ngày trên số tiền phạt chưa nộp. Công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định hiện hành.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 mới công bố, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.200 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt gần 350 tỷ đồng và hơn 310 tỷ đồng, đều tăng trưởng hơn 18%.

Bên cạnh tiền phạt, Dược Hậu Giang bị buộc truy thu hơn 8 tỷ đồng tiền thuế

Giải trình về lợi nhuận tăng trưởng hai con số, Dược Hậu Giang cho biết bên cạnh doanh thu thuần nhích nhẹ, giá vốn hàng bán giảm 4,6%, xuống còn gần 600 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp tăng 5,8% lên mức hơn 600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty đã tiết giảm đáng kể các khoản chi phí, như chi phí tài chính giảm 43,4% xuống còn 12 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 8,1% xuống còn hơn 185 tỷ đồng.

Năm 2026, công ty này đặt kế hoạch thận trọng với chỉ tiêu doanh thu thuần hơn 5.530 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.007 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I, DHG đã hoàn thành 21,66% mục tiêu doanh thu và 34,5% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/7, cổ phiếu DHG giảm nhẹ 0,4% xuống mức 93.000 đồng/CP.

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Doanh nghiệp phải nộp bổ sung gần 1,1 tỷ đồng tiền thuế còn thiếu và gần 339 triệu đồng tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền bị xử phạt và truy thu đối với TIG hơn 1,6 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (mã chứng khoán TWC) cũng công bố nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Thuế TPHCM. Theo kết luận của cơ quan thuế, doanh nghiệp đã kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2024. Với vi phạm này, TWC bị phạt hơn 225,3 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, TWC bị truy thu hơn 1,1 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và phải nộp hơn 70 triệu đồng tiền chậm nộp, được tính từ ngày 1/4/2025 đến thời điểm nộp số thuế truy thu vào ngày 3/11/2025.

Tổng số tiền mà Kho vận Tân Cảng phải nộp vào ngân sách nhà nước gồm tiền phạt, tiền truy thu và tiền chậm nộp là hơn 1,4 tỷ đồng.