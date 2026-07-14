Đánh giá năng lực nhà thầu sẽ tạo động lực để doanh nghiệp xây dựng Việt Nam vươn tầm quốc tế

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực và vinh danh các nhà thầu xây dựng là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh ngành xây dựng bước vào giai đoạn phát triển mới. Không chỉ tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, chương trình còn giúp doanh nghiệp tự hoàn thiện năng lực, hướng tới cạnh tranh với các tập đoàn xây dựng trong khu vực và trên thế giới.

Là một trong những doanh nghiệp xây dựng chủ lực của Bộ Quốc phòng, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn nhiều năm qua đã tham gia thi công hầu hết các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, từ tuyến cao tốc Bắc - Nam, các tuyến cao tốc trục ngang đến sân bay, cảng biển và nhiều công trình quốc phòng có quy mô lớn.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, cùng với sự phát triển của các dự án trọng điểm, quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng tăng trưởng nhanh. Năm 2025, doanh thu của Tổng công ty đạt gần 20.000 tỷ đồng. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt quy mô khoảng 50.000 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho rằng, dù nhiều doanh nghiệp xây dựng đã khẳng định được năng lực thông qua các công trình lớn, Việt Nam vẫn chưa có một hệ thống đánh giá, xếp hạng nhà thầu một cách bài bản và khách quan.

"Không chỉ Trường Sơn mà rất nhiều doanh nghiệp xây dựng đều cần một cơ chế đánh giá, nhìn nhận và phân loại năng lực. Đây là nhu cầu rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay", ông nói.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, việc Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam triển khai chương trình đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu là một ý tưởng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của ngành xây dựng.

Ông cho rằng, trước hết, việc đánh giá năng lực sẽ góp phần hình thành môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và công bằng giữa các doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý lựa chọn được những nhà thầu phù hợp khi triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.

Bên cạnh đó, chương trình còn tạo điều kiện để chính các doanh nghiệp tự nhìn nhận lại năng lực, từ nguồn nhân lực, tài chính, máy móc thiết bị cho đến công tác quản trị để tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh.

Cần ưu tiên các tiêu chí định lượng

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cần toàn diện nhưng phải ưu tiên những tiêu chí mang tính định lượng để đảm bảo khách quan.

Ông cho rằng tiêu chí đầu tiên cần xem xét là quy mô doanh nghiệp. Đây cũng là cách nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc đang áp dụng khi xây dựng các bảng xếp hạng doanh nghiệp xây dựng hàng đầu.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm thực hiện các công trình tương tự, đặc biệt là những dự án trọng điểm trong những năm gần đây, cũng là yếu tố phản ánh rõ năng lực thực tế của doanh nghiệp.

Một tiêu chí quan trọng khác là năng lực tài chính, bởi đây là thước đo sức khỏe và khả năng triển khai các dự án quy mô lớn.

Ngoài ra, nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại cũng cần được đưa vào hệ thống đánh giá.

Theo ông, bộ tiêu chí cũng nên mở rộng sang các yếu tố về văn hóa doanh nghiệp, chế độ chăm lo đời sống người lao động, thực hiện bảo hiểm đầy đủ cũng như những đóng góp của doanh nghiệp đối với xã hội.

"Không ít doanh nghiệp tham gia các công trình quốc phòng, an ninh hoặc những dự án mang tính phục vụ cộng đồng, hiệu quả kinh tế không phải là mục tiêu hàng đầu. Những giá trị đó cũng cần được ghi nhận trong quá trình đánh giá", ông nhấn mạnh.

Động lực để doanh nghiệp vươn tầm quốc tế

Đánh giá về tác động của chương trình, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh cho rằng đây sẽ là động lực để các doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Khi được đánh giá một cách khách quan, doanh nghiệp sẽ biết mình đang ở đâu, còn thiếu gì để tiếp tục hoàn thiện. Mục tiêu không chỉ là cạnh tranh trong nước mà còn hướng tới thị trường khu vực và quốc tế", ông nói.

Chia sẻ về những khó khăn hiện nay của các nhà thầu, lãnh đạo Tổng công ty Trường Sơn cho biết bài toán vật liệu xây dựng vẫn là thách thức lớn, đặc biệt đối với các dự án giao thông trọng điểm.

Theo ông, nguồn đất đắp, cát, đá đang thiếu hụt, trong khi các thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu trước đây còn nhiều vướng mắc.

Tuy nhiên, Chính phủ cùng Bộ Xây dựng đã có nhiều giải pháp tháo gỡ như nâng công suất các mỏ, rút ngắn thủ tục cấp phép và cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án quan trọng.

Về phía doanh nghiệp, Tổng công ty Trường Sơn cũng chủ động phối hợp với các địa phương để tiếp cận nguồn vật liệu, tổ chức khai thác và vận chuyển nhằm đảm bảo tiến độ thi công.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tại buổi họp báo công bố Chương trình "Đánh giá năng lực và Vinh danh Nhà thầu Xây dựng Việt Nam 2026" Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức ngày 30/6.

Định hướng trong thời gian tới, ngoài các lĩnh vực truyền thống như giao thông, cầu đường, thủy điện, sân bay, cảng biển và các công trình quốc phòng, Tổng công ty Trường Sơn sẽ tập trung mở rộng sang lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, đây là những lĩnh vực đòi hỏi công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn kỹ thuật rất cao và cần có các doanh nghiệp đủ năng lực để đảm nhận vai trò dẫn dắt.

Song song với đó, doanh nghiệp vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh trong thi công các công trình quân sự, quốc phòng quy mô lớn, trong đó có nhiều dự án cầu vượt biển và các công trình kỹ thuật đặc biệt.

Về tầm nhìn dài hạn, lãnh đạo Tổng công ty Trường Sơn bày tỏ mong muốn doanh nghiệp không chỉ hợp tác với các đối tác trong nước mà còn mở rộng hợp tác quốc tế để tham gia những dự án có yêu cầu kỹ thuật cao.

"Đó cũng là mong muốn chung của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng thương hiệu đủ mạnh để không chỉ khẳng định vị thế trong nước mà còn vươn ra khu vực, tham gia cạnh tranh bình đẳng với các nhà thầu quốc tế", Đại tá Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

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