report Khánh Hòa sở hữu quần thể chim yến đảo thiên nhiên lớn nhất châu Á

Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa:

Khánh Hòa từ lâu được biết đến là vùng đất có điều kiện tự nhiên đặc biệt thuận lợi cho chim yến sinh sống và phát triển. Với hệ thống đảo ven bờ, hang động tự nhiên phong phú cùng môi trường sinh thái biển đảo đặc trưng, tỉnh hiện sở hữu quần thể chim yến đảo thiên nhiên lớn nhất châu Á với 33 đảo yến và 173 hang yến tự nhiên.

Đây không chỉ là nguồn tài nguyên sinh học đặc hữu có giá trị to lớn mà còn là nền tảng tạo nên thương hiệu Yến sào Khánh Hòa - một sản phẩm đặc trưng, niềm tự hào của địa phương và là thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trải qua quá trình hình thành, gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ, nghề khai thác yến sào cùng thương hiệu Yến sào Khánh Hòa đã khẳng định vị thế là một trong những sản phẩm đặc trưng có giá trị kinh tế cao của tỉnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và quảng bá hình ảnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, hiện nay nguồn tài nguyên chim yến đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, suy giảm môi trường sinh thái, quá trình đô thị hóa và đặc biệt là tình trạng săn bắt trái phép bằng lưới tàng hình, bẫy tận diệt cùng nhiều hình thức vi phạm pháp luật khác. Những hành vi này không chỉ làm suy giảm quần thể chim yến tự nhiên mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác, chế biến và giá trị thương hiệu yến sào của địa phương.

Trước thực trạng trên, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ đàn chim yến, ngăn chặn hoạt động săn bắt trái phép và bảo tồn nguồn tài nguyên sinh học đặc hữu.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cùng các đại biểu tham dự hội thảo.

Tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ đóng góp nhiều ý kiến, sáng kiến có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần hoàn thiện các giải pháp bảo tồn chim yến, phát huy hiệu quả tiềm năng của ngành yến sào, hướng tới phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.