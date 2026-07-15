Săn bắt trái phép chim yến ngày càng phức tạp, nghiêm trọng

report Chuyển từ "xử lý vi phạm" sang "quản lý nguy cơ"

Ông Tống Ngọc Chung - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ Rừng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV, thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ NN&MT:

Việt Nam là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao, nằm trên tuyến di cư Đông Á - Australia với hơn 900 loài chim, trong đó nhiều loài quý hiếm cần được bảo vệ. Chim yến không chỉ có giá trị sinh thái mà còn là nguồn tài nguyên quý, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế và ngành yến sào.

Tuy nhiên, quần thể chim hoang dã nói chung và chim yến nói riêng đang chịu nhiều áp lực từ mất sinh cảnh, biến đổi khí hậu, săn bắt, bẫy, mua bán trái phép và khai thác tài nguyên quá mức, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững của ngành yến sào.

Ông Tống Ngọc Chung - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ Rừng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV.

Từ thực tiễn quản lý, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã rút ra 3 kinh nghiệm quan trọng. Trước hết, chuyển từ tư duy "xử lý vi phạm" sang "quản lý nguy cơ", tập trung xác định điểm nóng, quản lý đối tượng, theo dõi địa bàn và chủ động ngăn chặn vi phạm. Thứ hai, nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua tuyên truyền, tập huấn, ký cam kết để người dân trở thành lực lượng tham gia bảo vệ chim hoang dã. Thứ ba, kết hợp đồng bộ giữa pháp luật, công nghệ và dữ liệu, ứng dụng GPS, thiết bị bay không người lái (drone), camera giám sát và hệ thống tiếp nhận phản ánh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Thời gian qua lực lượng kiểm lâm đã tổ chức 2.118 lượt tuần tra, phát hiện 105 vụ vi phạm, xử lý hành chính 102 vụ, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ, xử phạt trên 3,5 tỷ đồng; tháo dỡ hơn 23.140 mét lưới bẫy chim và tái thả gần 15.000 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Từ thực tiễn quản lý, ông Tống Ngọc Chung cho biết Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã rút ra những kinh nghiệm quan trọng.

Để nâng cao hiệu quả bảo tồn trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm vùng IV kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò cộng đồng, phát triển nghề nuôi chim yến gắn với bảo tồn nguồn gen và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bảo tồn chim hoang dã và chim yến không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, người dân và sự hỗ trợ của khoa học, công nghệ.