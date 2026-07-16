Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Tưng bừng khai trương, Hinode Mall tuyển dụng hơn 300 vị trí việc làm hấp dẫn

P.V

Để phục vụ cho việc khai trương trung tâm thương mại vào tháng 9 tới đây, Hinode Mall đang tuyển dụng gấp hơn 300 vị trí việc làm trong lĩnh vực bán lẻ, ẩm thực và giải trí.

anh-1.png

I. Địa điểm làm việc: Trung tâm thương mại Hinode Mall – Tòa Wisteria, dự án Hinode Royal Park, Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, Hà Nội.

anh-3-6599.jpg
Hinode Mall tuyển dụng đa dạng vị trí với chế độ đãi ngộ hấp dẫn

II. Các vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:

1. Chuyên viên mua hàng

2. Kế toán; Thu ngân

3. Dịch vụ khách hàng

4. Nhân viên bán hàng siêu thị

5. Nhân viên khu vui chơi giải trí

6. Nhân viên nhà hàng

7. Bếp chính, bếp phụ, thợ bánh

8. Nhân viên bếp

9. Kỹ thuật viên tòa nhà

10. Nhân viên Part-time

III. Quyền lợi:

- Thưởng theo năng lực và kết quả làm việc.

- Thu nhập cạnh tranh.

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

- Có cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.

- Ký hợp đồng lao động toàn thời gian hoặc bán thời gian.

IV. Thông tin ứng tuyển:

Email: muoitc.imf@wto.com.vn

Hotline: 0336.988.695 / 0989.076.212

P.V
#Hinode Mall #Hinode Mall khai trương #việc làm siêu thị #trung tâm thương mại #ngày hội tuyển dụng #việc làm hoài đức #việc làm Hà Nội #tuyển dụng Hà Nội

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe