Tưng bừng khai trương, Hinode Mall tuyển dụng hơn 300 vị trí việc làm hấp dẫn

I. Địa điểm làm việc: Trung tâm thương mại Hinode Mall – Tòa Wisteria, dự án Hinode Royal Park, Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, Hà Nội.
II. Các vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:
1. Chuyên viên mua hàng
2. Kế toán; Thu ngân
3. Dịch vụ khách hàng
4. Nhân viên bán hàng siêu thị
5. Nhân viên khu vui chơi giải trí
6. Nhân viên nhà hàng
7. Bếp chính, bếp phụ, thợ bánh
8. Nhân viên bếp
9. Kỹ thuật viên tòa nhà
10. Nhân viên Part-time
III. Quyền lợi:
- Thưởng theo năng lực và kết quả làm việc.
- Thu nhập cạnh tranh.
- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
- Có cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
- Ký hợp đồng lao động toàn thời gian hoặc bán thời gian.
IV. Thông tin ứng tuyển:
Email: muoitc.imf@wto.com.vn
Hotline: 0336.988.695 / 0989.076.212