Tưng bừng khai trương, Hinode Mall tuyển dụng hơn 300 vị trí việc làm hấp dẫn

Để phục vụ cho việc khai trương trung tâm thương mại vào tháng 9 tới đây, Hinode Mall đang tuyển dụng gấp hơn 300 vị trí việc làm trong lĩnh vực bán lẻ, ẩm thực và giải trí.