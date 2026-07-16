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Kinh tế

Điện về thắp lên khát vọng nơi biên viễn: Bài 2: Niềm vui từ những buôn làng

Đại Dương

Những buôn làng ở khu vực biên giới không còn là nơi heo hút hay ảm đạm, nghèo đói như xưa. Cuộc sống ấm no, vui tươi trên không chỉ hiện lên trên những ngả đường, mái nhà, mà còn trên gương mặt mỗi người dân.

Làng mới sáng tươi

Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực (Lâm Đồng) gồm 60 căn nhà tường gạch do Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng xây dựng, trao tặng cho bà con người đồng bào M’Nông vừa hoàn thành và bàn giao trong dịp 30/4/2026. Ngay sau khi bàn giao nhà, Điện lực Tuy Đức (Công ty Điện lực Lâm Đồng) tiến hành trồng trụ và kéo điện đến từng nhà dân.

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Nhân viên Điện lực Tuy Đức kéo điện về điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực. (Ảnh: Đại Dương)

Anh Điểu Đên là một trong 60 hộ gia đình được tặng nhà. “Mừng lắm!”, anh Điểu Đên thốt lên, rồi cho biết, gia đình anh có đến 5 con, tất cả phải chen chúc trong một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ ở một nơi cách nhà mới không xa.

Gia đình anh Điểu Đên có 5 ha trồng cà phê và mắc ca. Vì tất cả con cái đều đi học nên cuộc sống còn khá chật vật, chưa có điều kiện làm nhà mới, nên khi được nhà nước cho nhà, đất mới, gia đình anh vô cùng mừng rỡ và liền dọn về ngay cho thoải mái, rộng rãi.

Mỗi căn nhà rộng khoảng 50 m2, có phòng khách, hai phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh với điện, nước đầy đủ…Nhà tường gạch, mái tôn, nền lát sạch sẽ, được xây dựng trong khuôn viên đất rộng trên 300m2. Ngoài được cho nhà, anh Điểu Đên và các hộ dân còn được hỗ trợ các thiết bị điện như nồi cơm, bếp, bình đun nước…

Anh Điểu Đên cũng chia sẻ, anh dự định sẽ tích cóp tiền để dành mua sắm thêm các thiết bị cần thiết khác trong gia đình như tủ lạnh, tivi và gắn wifi để kết nối internet cho con cái học hành, nâng cao kiến thức và đời sống tinh thần.

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Anh Điểu Đên với các đồ dùng sử dụng điện trong căn nhà mới được nhà nước trao tặng. . (Ảnh: Đại Dương)

Ông Vũ Minh Tiến, Trưởng bon Bu Dăr, xã Quảng Trực cho biết, điện được cung cấp ổn định, không bị cúp bất chợt. Bà con ở trong bon rất phấn khởi và đang từng bước mua sắm các trang thiết bị để phục vụ đời sống như tivi, tủ lạnh, bình đun nước nóng để đun nước nóng phục vụ sinh hoạt trong mùa đông lạnh.

Từ khi có khu dân cư mới, vợ chồng anh Đặng Vũ Văn ở cạnh đó liền mở cửa hàng tạp hóa, mua tủ đông bán kem và nước giải khát phục vụ bà con. “Cửa hàng mới mở, doanh thu chưa nhiều nhưng cũng là một công việc mới giúp để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình”, anh Văn nói. Ngoài ra, anh còn mua sắm thêm nhiều trang thiết bị điện để phục vụ đời sống tinh thần cho gia đình như dàn karaoke, quạt điện…

An cư nơi quê hương mới

Năm 2022, khi lưới điện ở xã Ea Pô thuộc tỉnh Đắk Nông trước đây và là xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng ngày nay được nâng cấp với chất lượng ổn định, anh Lương Công Cẩn (38 tuổi) ở thôn Phú Sơn quyết định đầu tư mở xưởng gia công sắt phục vụ bà con địa phương để nâng cao thu nhập. “Nhờ có nguồn điện ổn định, nên hoạt động sản xuất của cá nhân anh cũng như bà con rất thuận lợi, từ đó đời sống của bà con nơi đây nhanh chóng phát triển”, anh Cẩn nói.

Ngoài làm sắt, anh Cẩn còn mở tiệm bán điện nước và làm 1,3 ha cà phê. “Trước đây phải tưới bằng máy nổ, giờ dùng mô tơ điện vừa thuận tiện lại vừa tiết kiệm được khoảng 1/3 chi phí”, anh Cẩn nói.

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Khi điện chất lượng ổn định, anh Lương Công Cẩn đầu tư mở xưởng gia công sắt. Ảnh: Đại Dương

Theo anh Phạm Linh Tâm – nhân viên Điện lực Cư Jut (Công ty Điện lực Lâm Đồng), khi có điện, việc trồng cây công nghiệp ở địa phương trở nên dễ dàng hơn, nhất là khâu bơm tưới. “Tưới nước bằng mô tơ điện không chỉ giảm chi phí xăng dầu mà còn giảm chi phí nhân công. Ngoài ra còn thuận tiện vì ai cũng có thể sử dụng được, không giống như sử dụng máy nổ, phải người có sức khỏe tốt”, anh Tâm nói.

Gia đình anh Cẩn là một trong hàng nghìn hộ gia đình đồng bào các dân tộc Thái và Mường từ Thanh Hóa di cư vào đây những thập niên trước. Hiện tại cuộc sống đều đã ổn định và không ít gia đình khá giả, nhà cửa khang trang.

Bà Hà Thị Phó (81 tuổi) là người Mường từ Sơn Điền, Thanh Hóa, di cư vào từ năm 1987. Hiện gia đình bà ở thôn Trung Sơn, xã Đắk Wil. Bà cho biết, các con đã lớn, có gia đình riêng. Hai người con trai bà ở liền kề nhau trong hai căn nhà mới xây rất rộng rãi, khang trang. “Cuộc sống tốt hơn ngày xưa nhiều nên bà con rất yên tâm”, bà Phó nói.

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Vợ chồng anh Đặng Vũ Văn mở cửa hàng tạp hóa, mua tủ đông bán kem và nước giải khát phục vụ bà con. (Ảnh: Đại Dương)

Ông Hoàng Văn Tám – Chủ tịch UBND xã Đắk Wil cho hay, địa phương sẽ hình thành những khu vực sản xuất tập trung như chăn nuôi, sản xuất cà phê, sầu riêng và chế biến. Tỉnh đã phê duyệt đầu tư 65 tỉ đồng nâng cấp mở rộng 2 con đường trong xã đi về các địa bàn dân cư với tổng chiều dài khoảng 19 km. Địa phương đề xuất ngành điện đầu tư nâng cấp lưới điện đồng bộ với nâng cấp, mở rộng đường nhằm nâng cao chất lượng điện, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

Ông Nguyễn Thành Nam, quyền Trưởng Điện lực Cư Jút (Công ty Điện lực Lâm Đồng): Hạ tầng điện không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ở đây việc cung cấp điện sẽ phục vụ phát triển sản xuất. Trong lĩnh vực nông nghiệp, điện đã giúp chuyển dịch phương thức sản xuất từ thủ công sang cơ giới hóa và công nghệ cao. Nhiều hộ dân áp dụng hình thức bơm tưới tiết kiệm, bảo quản và sấy nông sản, tăng chất lượng sản phẩm. Đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa ở biên giới như Đắk Wil, người dân có điều kiện tiếp cận các mô hình, kỹ thuật sản xuất mới. Học sinh có điều kiện tiếp cận học tập, dịch vụ y tế và các dịch vụ kèm theo.

Điện không chỉ tạo ra ánh sáng mà còn tạo ra cơ hội phát triển, người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, doanh nghiệp yên tâm mở rộng, địa phương có điều kiện thu hút phát triển kinh tế.

Đại Dương
#biên giới #làng quê #điện #phát triển #đồng bào #Lâm Đồng #xã Quảng Trực

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