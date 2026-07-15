Cước vận tải biển tháng 7 vẫn tăng cao

TPO - Các tuyến vận tải container đi Mỹ và châu Âu vẫn neo ở mặt bằng giá cao, tạo áp lực lên doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, việc nguồn cung tàu dần cải thiện và lưu thông qua Kênh đào Suez có dấu hiệu phục hồi được kỳ vọng sẽ giúp thị trường hạ nhiệt thời gian tới.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cước vận chuyển container từ Viễn Đông sang các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao trong tháng 7.

Cụ thể, tuyến Viễn Đông - Bờ Tây Bắc Mỹ đạt khoảng 7.072 USD/container 40 feet, tăng 5,6% so với tuần trước và cao hơn 66,6% so với một tháng trước. Tuyến Viễn Đông - Bắc Âu ở mức 5.457 USD/container 40 feet, tăng 0,5% theo tuần và tăng hơn 42% so với tháng trước.

Chi phí vận tải tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam. Chi phí vận tải tăng không chỉ làm đội giá thành sản phẩm mà còn làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Minh chứng là xuất khẩu thủy sản của nước ta sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm đạt gần 898 triệu USD, gần như đi ngang so với cùng kỳ do chịu tác động từ sức mua thận trọng, cạnh tranh về giá, chính sách thuế và chi phí logistics tăng cao.

Cước vận tải container từ Thượng Hải đi các tuyến châu Âu và Mỹ tăng dựng đứng. Nguồn: Drewry, đơn vị: Nghìn USD/container 40 feet.

Không chỉ thủy sản, các doanh nghiệp chế biến gỗ cũng chịu áp lực khi chi phí vận chuyển làm thu hẹp biên lợi nhuận trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Trong khi đó, ngành điều đang mở rộng xuất khẩu sang Trung Đông và Trung Mỹ nhằm đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào các tuyến vận tải truyền thống như bằng đường biển.

VASEP khuyến nghị doanh nghiệp thủy sản chủ động giữ chỗ và xác nhận container lạnh sớm đối với các lô hàng đi Mỹ, châu Âu trong mùa cao điểm. Trong bối cảnh giá cước vẫn ở mức cao, doanh nghiệp nên ưu tiên đàm phán giá ngắn hạn, đồng thời rà soát kỹ các điều khoản về phụ phí, thời gian lưu container và lịch tàu để hạn chế chi phí phát sinh.

Chi phí vận tải tăng đang tạo thêm áp lực lên nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam. Ảnh: SSIT.

VASEP nhận định, trong thời gian tới, xu hướng của thị trường vận tải container sẽ phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu của Mỹ, tốc độ bổ sung công suất của các hãng tàu và khả năng khôi phục lưu thông qua Kênh đào Suez. Nếu các yếu tố này diễn biến thuận lợi, áp lực logistics đối với doanh nghiệp xuất khẩu có thể bắt đầu giảm từ nửa cuối quý III, qua đó góp phần cải thiện chi phí và năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trước diễn biến giá cước vận tải, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát giá năng lượng thế giới, điều hành giá xăng dầu theo tín hiệu thị trường nhằm hạn chế tác động đến chi phí vận tải. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước của doanh nghiệp vận tải, logistics; yêu cầu giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm và xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý hoặc chậm giảm giá.