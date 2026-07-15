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Giá xăng có thể đảo chiều tăng, dầu diesel biến động mạnh?

Xuân Phong

TPO - Sau 2 kỳ điều hành liên tiếp giảm giá, thị trường xăng dầu trong nước đang đứng trước khả năng tăng trở lại vào ngày mai (16/7), khi giá dầu thế giới leo lên mức cao nhất trong khoảng một tháng do căng thẳng Trung Đông.

Cập nhật dữ liệu trên thị trường quốc tế ngày 15/7 cho thấy, giá dầu Brent đã tăng lên khoảng 85,3 USD/thùng, trong khi dầu WTI lên gần 79,7 USD/thùng. Đà tăng xuất phát từ lo ngại gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang trở lại.

Giá xăng thành phẩm và dầu diesel trên thị trường Singapore trong những ngày gần đây tăng mạnh. Diễn biến này đang tạo áp lực trực tiếp lên giá xăng dầu trong nước.

Theo các doanh nghiệp, giá xăng E10 RON95 trong kỳ điều hành ngày 16/7 có thể tăng khoảng 700-800 đồng/lít, trong khi dầu diesel có khả năng tăng mạnh hơn, lên tới hơn 3.000 đồng/lít.

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Giá xăng E10 dự báo tăng 700-800 đồng/lít vào ngày 16/7.

Hiện nay, giá bán lẻ tối đa đang áp dụng trên thị trường đối với xăng E5 RON92 là khoảng 19.191 đồng/lít, xăng E10 RON95 khoảng 20.003 đồng/lít; dầu diesel 0,05S ở mức khoảng 21.740 đồng/lít. Đây là mặt bằng giá được hình thành sau kỳ điều hành giảm giá gần nhất đầu tháng 7.

Theo Bộ Công Thương, sau hơn một tháng xăng E10 bán trên cả nước, mặt hàng này đã dần thay thế xăng khoáng truyền thống tại hầu hết hệ thống phân phối lớn. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, việc chuyển đổi diễn ra tương đối thuận lợi, không gây xáo trộn nguồn cung, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và thúc đẩy tiêu thụ ethanol sản xuất trong nước.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu thường tăng cao vào mùa hè, cùng với diễn biến khó lường của thị trường dầu mỏ thế giới, giá dầu diesel được dự báo sẽ là mặt hàng chịu sức ép lớn nhất. Điều này có thể tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, logistics và sản xuất của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm nếu xu hướng tăng của giá dầu thế giới tiếp tục kéo dài.

Xuân Phong
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