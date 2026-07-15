Tôn Hòa Phát tiếp tục chinh phục nhiều thị trường khó tính

Nhờ đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và chỉ số phát thải tốt, Tôn Hòa Phát đã trở thành lựa chọn ưu tiên tại thị trường lớn như Châu Âu. Từ đầu năm đến nay, Tôn Hòa Phát nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc.

Về mục tiêu kinh doanh, dự kiến hết Quý 3 năm 2026, Tôn Hòa Phát sẽ hoàn thành mục tiêu sản lượng xuất khẩu của cả năm 2026, và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt vào quý IV/2026.

Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ thượng nguồn quặng sắt đến các sản phẩm hạ nguồn. Dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, khép kín, đồng bộ giúp Hòa Phát kiểm soát, đảm bảo toàn bộ chất lượng sản phẩm ổn định từ khâu nguyên liệu đến đầu ra. Nhờ đó, sản phẩm của công ty đã đạt được chứng chỉ JIS do tổ chức JICQA uy tín của Nhật Bản chứng nhận, nhanh chóng chinh phục các quốc gia khắt khe bậc nhất châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đặc biệt, Tôn Hòa Phát đã được BSI - Tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh kiểm tra xác nhận báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 và xác nhận Báo cáo Dấu vết Carbon trên Sản phẩm theo ISO 14067:2018 cho các dòng sản phẩm của Tôn Hòa Phát. Chỉ số phát thải tối ưu này là chứng nhận cho chiến lược phát triển bền vững, giúp Tôn Hòa Phát trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các khách hàng Châu Âu trong xu hướng xanh của toàn cầu.

Tôn Hòa Phát được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm (cơ lý tính, bề mặt), là lựa chọn của nhiều khách hàng trong nước và quốc tế

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, bảng màu Tôn Hòa Phát được nghiên cứu với tông màu riêng biệt, hiện đại, phù hợp với đặc thù từng loại hình sản xuất, giúp nâng cao tính thẩm mỹ tổng thể cũng như nhận diện thương hiệu cho các dự án công nghiệp.

Nhà máy Tôn Hòa Phát được đầu tư đồng bộ và hiện đại với hệ thống dây chuyền thiết bị nhập khẩu hoàn toàn, bao gồm từ khâu tẩy gỉ, cán nguội, mạ kẽm, mạ lạnh, sơn màu cho đến các thiết bị phụ trợ. Sở hữu công suất 400.000 tấn/năm, Tôn Hòa Phát vững vàng trong Top 5 thị phần tôn mạ tại Việt Nam, đáp ứng trọn vẹn mọi tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong và ngoài nước.