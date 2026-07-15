Điện về thắp lên khát vọng nơi biên viễn

Là địa bàn vùng sâu vùng xa, đời sống người dân các xã vùng biên giới (thuộc tỉnh Đắk Nông cũ, nay là Lâm Đồng) vốn vô cùng khó khăn. Nhờ được đầu tư hạ tầng kỹ thuật như đường, điện, viễn thông…nên nơi đây đã và đang có nhiều đổi thay.

Không chỉ đem đến ánh sáng, điện còn khơi dậy khát vọng vươn lên của người dân vùng biên viễn.

Bài 1: Vùng biên sáng cùng điện

Anh Phan Văn Dũng (49 tuổi), nhà ở gần cửa khẩu Bu P’răng, xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) có 3 ha đất trồng cà phê và tiêu. Anh Dũng thường đến rẫy cùng chiếc xe “công nông” của mình để vận chuyển vật tư thiết bị chăm sóc vườn cây và đưa nông sản thu hoạch về nhà. Anh cho biết, việc chăm sóc vườn cây bây giờ khá nhàn vì tất cả đều có máy móc, phương tiện vận chuyển và điện bơm tưới nước đầy đủ. “Tuyệt vời!”, anh Dũng nói, đồng thời cho biết khu vực biên giới này đã có điện lưới quốc gia từ khoảng 20 năm trước.

Anh Phan Văn Dũng và chiếc xe “công nông”- phương tiện vận chuyển vật tư, trang thiết bị chăm sóc vườn cà phê. (Ảnh: Đại Dương)

Nhờ đó việc sản xuất rất thuận tiện, nhất là việc nghiên, cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi thông qua truyền hình và internet, mạng xã hội. Mỗi năm gia đình anh thu cả tỉ đồng. “Những điều đó có được đều bắt đầu từ điện”, anh Dũng khẳng định. Cũng nhờ có điện phục vụ sản xuất nên kinh tế ổn định, đời sống từng bước khấm khá nên vợ chồng anh nuôi được cả 3 con ăn học. Hiện hai con anh đang học đại học và một chuẩn bị bước vào lớp 12. Với anh, đó là điều tuyệt vời và hạnh phúc hơn cả.

Con đường dọc biên giới thuộc địa phận xã Quảng Trực đã được nhà nước đầu tư xây dựng với mặt đường rộng, phẳng lỳ và như giải lụa xuyên qua những rừng cây hay những xóm làng với nhiều nhà cửa khang trang và vườn cây xanh tốt. Đường dây điện cũng chạy ôm theo các cung đường, đưa điện đến từng nhà phục vụ người dân sinh hoạt, sản xuất.

Nhân viên Điện lực Tuy Đức kiểm tra lưới điện khu dân cư biên giới ở xã Quảng Trực. (Ảnh Đại Dương)

Anh Điểu Cường, một hộ dân người M’Nông ở xã Quảng Trực nhớ lại quãng thời gian chưa có điện: “Ngày đó cực lắm. Muốn tưới cây phải dùng máy dầu, vừa tốn tiền vừa mất công. Mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa lại lo mất mùa”.

Khoảng hơn chục năm trở lại đây, nhờ có điện nên sản xuất thuận tiện và ổn định hơn. Gia đình anh Cường cũng như nhiều gia đình khác đã đầu tư được máy bơm, hệ thống tưới nên công việc nhẹ hơn nhiều, cây trồng cũng phát triển tốt hơn.

Biên cương yên bình

Ông Trần Minh Huy - Trưởng Điện lực Tuy Đức, Công ty Điện lực Lâm Đồng (đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) cho biết, vùng biên giới này địa hình đồi dốc hiểm trở, dân cư phân tán nên suất đầu tư lưới điện rất cao và việc quản lý, vận hành gặp không ít khó khăn, nhất là mùa mưa bão hoặc khi bị sự cố. Tuy nhiên, ngành Điện đã chủ động đầu tư phát triển, nâng cấp lưới điện, tăng cường kiểm tra kiểm soát và kịp thời xử lý các sự cố nhờ đó điện cung cấp cho người dân luôn đầy đủ, ổn định.

Người dân vùng cửa khẩu Bu P’răng thu hoạch bí. (Ảnh: Đại Dương)

Ông Huy cũng cho biết, hiện có 99% hộ dân trên địa bàn đã được cấp điện lưới. Trong thời gian tới, ngành điện tiếp tục kéo điện về những khu vực vùng lõm, dân cư không tập trung theo dự án đưa điện về thôn buôn chưa có điện (giai đoạn 2). Việc cấp điện không chỉ đảm bảo cho người dân phát triển kinh tế mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới được ổn định.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh - Phó chỉ huy trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng cho biết, một trong những yếu tố để Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhờ hệ thống điện ở trên địa bàn được đầu tư xây dựng, duy trì hoạt động ổn định. Hệ thống điện không chỉ giúp cho đơn vị thực hiện tốt công tác chỉ huy, lãnh đạo đảm bảo thông tin liên lạc, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực biên giới.

Trong những năm vừa qua, các vụ việc vi phạm quy chế biên giới, quy chế khu vực cửa khẩu đã thuyên giảm rõ nét. Các vụ việc nghiêm trọng đã không xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt đối với đơn vị quản lý địa bàn biên giới đáng góp phần xây dựng mô hình biên giới , đó là mô hình xã phường khu vực biên giới không ma túy.

Nhân viên điện lực Tuy Đức kiểm tra lưới điện phục vụ người dân khu vực biên giới và cửa khẩu Bu P’răng (Ảnh: Đại Dương)

Thượng tá Phạm Văn Khá - Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P’răng cũng cho biết, đơn vị luôn cùng ngành Điện lực Lâm Đồng làm tôt công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân cũng như cán bộ trong đơn vị thực hiện an toàn, tiết kiệm khi sử dụng điện. Việc kéo điện về vùng sâu vùng xa đã giúp cho người dân phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng. Khi có điện, bà con nhân dân đã áp dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.