Mỹ - Iran 'thổi giá' dầu tăng mạnh

TPO - Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 15/7 (giờ Việt Nam) sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong phiên giao dịch sáng 15/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,46 USD, tương đương 1,72%, lên 86,19 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 1,11 USD, tương đương 1,4%, lên 80,40 USD/thùng.

Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp, đưa giá dầu Brent lên mức cao nhất kể từ ngày 12/6 và dầu thô WTI lên mức cao nhất kể từ ngày 15/6. Trước đó, giá dầu tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 14/7, lên mức cao nhất trong vòng một tháng.

Động lực chính thúc đẩy giá dầu đi lên là diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với toàn bộ các cảng của Iran, trong khi Tehran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Mỹ trong khu vực.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 15/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: Caspian post.

Rạng sáng 15/7, quân đội Mỹ tuyên bố đã mở đợt không kích mới nhằm "tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran được sử dụng để tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz". Về phía Iran, quân đội nước này cho biết đã triển khai máy bay không người lái tấn công các vị trí của Mỹ tại căn cứ Azraq ở Jordan.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các kho vũ khí và cơ sở lưu trữ tại Bahrain và Kuwait. Tuy nhiên, Reuters cho biết hiện chưa thể xác minh độc lập các thông tin này.

Cùng với đó, Tehran khẳng định đã một lần nữa đóng cửa eo biển Hormuz sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại vào tuần trước. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển trước khi chiến sự nổ ra.

Việc hoạt động tại eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năng lượng toàn cầu, qua đó đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều tuần.

Gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các mục tiêu năng lượng của Iran vẫn nằm trong danh sách xem xét. "Tôi sẽ để các mục tiêu năng lượng đến sau cùng, nhưng cuối cùng chúng tôi sẽ tấn công các mục tiêu năng lượng", ông Trump nói.

Theo các nhà phân tích, những diễn biến trong vài ngày qua cũng làm gia tăng nghi ngờ về hiệu quả của bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký kết hồi tháng trước nhằm hướng tới chấm dứt xung đột, khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 6 đang ngày càng trở nên mong manh.

Ông Tim - Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade - nhận định giá dầu vẫn đang phản ánh mức phí rủi ro địa chính trị đáng kể. Theo ông Waterer, nếu xung đột tiếp tục leo thang và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh, giá dầu có thể quay trở lại ngưỡng 100 USD/thùng trong tương lai gần.

Dù vậy, vị chuyên gia cũng cho rằng trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao phát huy hiệu quả và giúp eo biển Hormuz được mở lại, giá dầu Brent có thể ổn định trong vùng 75-80 USD/thùng.

"Hiện tại, phần bù rủi ro vẫn được phản ánh trong giá dầu. Tuy nhiên, đây không phải là xu hướng một chiều bởi cả hai bên vẫn có động lực để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao", ông Waterer nhận định.