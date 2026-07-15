Công nghệ xanh thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững tại Việt Nam

TPO - Nhu cầu năng lượng gia tăng cùng mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững. Việc đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm và phát triển các nguồn năng lượng sạch cũng trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Tiết kiệm năng lượng là giải pháp cho tăng trưởng bền vững

Ngày 15/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về Công nghệ, Thiết bị điện (Vietnam ETE 2026) và Triển lãm Sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) chính thức khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, việc ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Theo bà Giang, trong những năm qua, với sự quan tâm của Nhà nước, hệ thống năng lượng Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và tạo nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Công Thương xác định ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục ĐCK (Bộ Công Thương) cùng các đại biểu tại khu vực trưng bày giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và sản phẩm đạt hiệu suất năng lượng cao.

Theo Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cũng đã trình Chính phủ xây dựng và ban hành nhiều cơ chế khuyến khích phát triển phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, đổi mới công nghệ và sử dụng năng lượng hiệu quả với hàng loạt chính sách ưu tiên, mang nhiều tính đột phá. Đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho ngành điện và năng lượng Việt Nam, đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

“Các triển lãm không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên mà còn là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh”, bà Giang nhấn mạnh.

Khách tham quan các mô hình, thiết bị tiết kiệm năng lượng tại triển lãm

Cầu nối cho tăng trưởng bền vững

Cũng trong khuôn khổ triển lãm, Gian hàng Xanh - tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương được tổ chức nhằm giới thiệu các sản phẩm, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững. Gian hàng xanh là hoạt động truyền thông thuộc chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030.

Theo lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Cục ĐCK), trong năm 2026, Cục sẽ tổ chức 25 Gian hàng Xanh tại ba miền, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy tiêu dùng xanh, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong sản xuất và kinh doanh.

Đặc biệt, Gian hàng Xanh còn là cầu nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng thiết bị tiết kiệm năng lượng với người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác thương mại. Qua đó, tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Các đại biểu bấm nút khai mạc chuỗi triển lãm tại TPHCM

Ông Trương Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế lớn của cả nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác, đầu tư và phát triển. Vietnam ETE & Greenergy Expo 2026 được tổ chức nhằm tạo môi trường kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác thương mại và góp phần hình thành chuỗi cung ứng trong lĩnh vực điện, năng lượng và công nghệ xanh.

Đại diện ban tổ chức cũng cho biết, chuỗi triển lãm năm nay quy tụ hơn 800 gian hàng của gần 650 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Áo, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan… mang đến nhiều giải pháp mới trong lĩnh vực điện, năng lượng và công nghệ xanh. Nhiều thương hiệu lớn như GELEX, Toshiba, ABB, LS Electric, KEPCO, Hyundai, Helukabel cùng nhiều doanh nghiệp trong nước đã giới thiệu các công nghệ mới về thiết bị điện, hệ thống quản lý năng lượng, tự động hóa, lưu trữ năng lượng, điện mặt trời, điện gió, năng lượng hydro và các giải pháp tiết kiệm điện cho sản xuất cũng như dân dụng.

Cũng theo Ban tổ chức, sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm, công nghệ mới mà còn góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát triển các nguồn năng lượng sạch, tăng cường kết nối đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Việt Nam.