Giá vàng hôm nay (16/7): Quay đầu giảm

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước giảm theo giá vàng thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC quanh mốc 148 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, DOJI ở mức 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 144,2 - 147,7 triệu đồng/lượng…

Giá vàng quay đầu giảm nhẹ (ảnh: Châu Sa).

Mặt bằng giá vàng trong nước hiện tại vẫn duy trì ở vùng cao và cao hơn đáng kể so với giá vàng thế giới quy đổi. Giá vàng thế giới ở mức 4.041 USD/ounce, giảm 21 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm của giá vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), biến động của đồng USD. Điều này đã tạo áp lực điều chỉnh lên giá vàng sau những phiên tăng trước đó.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.243 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên trước và đây là phiên thứ 4 tăng liên tiếp.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.040 - 26.450 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh mức 26.400 - 26.420 đồng/USD (mua - bán).