Thực tiễn vận hành của ngành sản xuất bia Việt Nam trên hành trình tới Net Zero

Đối với ngành bia, Net Zero không chỉ là câu chuyện giảm phát thải trong phạm vi nhà máy mà còn là bài toán quản trị toàn bộ chuỗi giá trị, từ năng lượng, nước, nguyên liệu đầu vào, bao bì, logistics đến quy trình tái chế và hành vi tiêu dùng.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh lộ trình tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO) đã và đang cho thấy cách một doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn chuyển các cam kết phát triển bền vững thành những hành động cụ thể, từ đó tạo tác động trên toàn hệ sinh thái vận hành.

Từ cam kết Net Zero đến những hành động cụ thể trong sản xuất

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao thu nhập, mở rộng không gian công nghiệp hóa và tiến gần hơn tới nhóm quốc gia thu nhập cao. Tuy nhiên, tăng trưởng hai chữ số cũng đồng nghĩa với nhu cầu năng lượng gia tăng mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, những tiến bộ về công nghệ, năng lượng tái tạo và quản trị tài nguyên đang mở ra cơ hội để các ngành sản xuất vừa duy trì đà tăng trưởng, vừa từng bước giảm tác động đến môi trường.

Năm 2026, định hướng này cũng được nhấn mạnh tại Hội nghị Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC) Plus diễn ra vào tháng 4, khi Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyển đổi xanh và mục tiêu Net Zero là ưu tiên chiến lược của quốc gia. Đây cũng là động lực để các ngành sản xuất, trong đó gồm lĩnh vực thực phẩm – đồ uống, đẩy nhanh quá trình giảm phát thải và chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững.

Theo Báo cáo Phát triển Bền vững mới nhất của SABECO, năm 2025 doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Cụ thể, 46,4% tổng năng lượng sử dụng tại các nhà máy bia đến từ nguồn năng lượng tái tạo, tiến gần mục tiêu 50% vào năm 2030. Hệ thống điện mặt trời mái nhà của doanh nghiệp cũng đã góp phần giảm khoảng 5.661 tấn CO₂e và tiết kiệm khoảng 13,3 tỷ đồng chi phí điện năng. Những kết quả này cho thấy SABECO đang tiếp cận chuyển đổi xanh không chỉ như một mục tiêu về môi trường mà còn là cơ hội nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa hoạt động sản xuất và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Hệ thống pin mặt trời áp mái tại Nhà máy Bia Saigon Quảng Ngãi (Nguồn: SABECO)

Hành trình Net Zero của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở mục tiêu giảm phát thải carbon

Với mạng lưới 26 nhà máy trải dài từ Bắc vào Nam, SABECO thuộc nhóm dẫn đầu các doanh nghiệp sản xuất đồ uống có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hành trình nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm tác động môi trường của doanh nghiệp có khả năng tạo ra sức lan tỏa đáng kể trong toàn ngành.

Ngoài những kết quả về giảm phát thải, Báo cáo Phát triển Bền vững 2025 của SABECO cũng cho thấy những bước tiến trong quản trị tài nguyên và phát triển bền vững. Cụ thể, doanh nghiệp đã giảm 7% cường độ nước sử dụng so với năm 2023, 100% nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải, trong khi tỷ lệ thu gom, tái sử dụng và tuần hoàn nước đạt 6,1%. Song song đó, cách tiếp cận chuyển từ "xử lý chất thải" sang "quản trị tài nguyên" đã giúp tỷ lệ chất thải được tái sử dụng hoặc tái chế đạt 81,4%, đồng thời giảm 44,3% lượng chất thải đưa đi chôn lấp so với năm 2023.

SABECO từng bước đưa bao bì trở lại vòng tuần hoàn tài nguyên thông qua tái sử dụng và tái chế (Nguồn: SABECO)

Bằng những nỗ lực này trong nhiều năm qua, SABECO duy trì vị thế tiên phong về phát triển bền vững tại Việt Nam – 3 năm liên tiếp được vinh danh trong Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp Bền vững ở Việt Nam (CSI). Không chỉ vậy, tại Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam 2026” diễn ra vào 8/7 mới đây, SABECO cũng đã được trao danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh – Net Zero hành động 2026”.

Ông Larry Lee, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài sản Chiến lược và Phát triển Bền vững của SABECO, chia sẻ: “Trong 10 đến 20 năm tới, Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn chuyển mình quan trọng, và SABECO cũng sẽ là đóng phần vào sự dịch chuyển ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục hiện đại hóa hệ thống vận hành, cải tiến quy trình, phát triển đội ngũ, nâng cao danh mục sản phẩm và cam kết tăng trưởng có trách nhiệm cùng đất nước. Tầm nhìn của công ty chính là tiếp tục đồng hành trong đời sống thường nhật của người Việt, bên cạnh đó là đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.”

Khi Net Zero trở thành một ưu tiên chiến lược của quốc gia, cộng đồng doanh nghiệp cũng giữ vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi. Với quy mô sản xuất và mạng lưới cung ứng rộng khắp, SABECO có điều kiện tạo tác động lan tỏa thông qua đổi mới công nghệ, tối ưu sử dụng tài nguyên và thúc đẩy các đối tác cùng tham gia chuyển đổi, góp phần để mục tiêu Net Zero không chỉ là cam kết cho năm 2050 mà còn trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững trong những thập kỷ tới.