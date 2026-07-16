Phí bảo hiểm không còn là áp lực: FWD giới thiệu giải pháp thanh toán linh hoạt với lãi suất 0%

Ngày 16/7/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) chính thức triển khai giải pháp “trả góp phí bảo hiểm” thông qua chương trình “Bảo vệ ngay - đóng phí từ từ”, mang đến cho khách hàng phương thức thanh toán linh hoạt và ưu đãi đặc biệt với lãi suất 0%.

Giải pháp tài chính linh hoạt

Chương trình trả góp phí bảo hiểm “Bảo vệ ngay - đóng phí từ từ” được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 15/05/2026, dành cho khách hàng đóng phí bảo hiểm năm đầu hoặc phí tái tục năm thứ hai, thực hiện qua cổng thanh toán trực tuyến của FWD bằng thẻ tín dụng Visa đủ điều kiện tại các ngân hàng Techcombank, VIB, ACB, SACOMBANK và một số ngân hàng khác.

FWD hợp tác cùng VISA ra mắt chương trình “Bảo vệ ngay - đóng phí từ từ”, mang đến cho khách hàng phương thức thanh toán linh hoạt.

Theo đó, thay vì thanh toán toàn bộ chi phí ngay từ đầu, khách hàng có thể lựa chọn chia nhỏ phí bảo hiểm theo các kỳ hạn 3, 6, 9 hoặc 12 tháng, trong khi quyền lợi bảo vệ vẫn được kích hoạt ngay từ thời điểm tham gia. Đồng thời, chương trình hỗ trợ chi trả lãi suất và phí chuyển đổi trả góp theo quy định, giúp khách hàng duy trì kế hoạch bảo vệ một cách dễ dàng, không phát sinh thêm áp lực tài chính ngoài dự kiến.

Đẩy mạnh số hóa trải nghiệm bảo hiểm

Đây là sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác giữa FWD và Visa, không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng mà còn đánh dấu bước tiến trong hành trình ứng dụng công nghệ nhằm đơn giản hóa và số hóa trải nghiệm bảo hiểm tại Việt Nam. Mô hình thanh toán linh hoạt này cũng phù hợp với dự báo của Visa về 5 xu hướng nổi bật sẽ định hình cách người Việt chi tiêu và du lịch năm 2026. Theo đó, nhóm người trẻ, có thu nhập cao ngày càng ưu tiên gia đình và mục tiêu dài hạn trong các quyết định tài chính.

Giải pháp “trả góp phí bảo hiểm” còn đánh dấu bước tiến của FWD trong hành trình ứng dụng công nghệ nhằm đơn giản hóa và số hóa trải nghiệm bảo hiểm tại Việt Nam.

Ông Đậu Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam chia sẻ: “Ngày nay, quyết định tham gia bảo hiểm không chỉ xuất phát từ nhu cầu bảo vệ mà còn gắn liền với cách khách hàng quản lý dòng tiền cá nhân. Giải pháp ‘trả góp phí bảo hiểm’ của FWD giúp giảm áp lực chi trả ban đầu, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng chủ động triển khai kế hoạch bảo vệ với cách phân bổ chi phí linh hoạt hơn. Đây tiếp tục là một bước đi trong nỗ lực ‘thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm’, thông qua việc đơn giản hóa trải nghiệm và giúp bảo hiểm trở nên dễ tiếp cận hơn với thực tế tài chính của khách hàng”.

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