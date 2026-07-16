Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược cùng FLC Hotels & Resorts

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC (FLC Hotels & Resorts) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nhằm gia tăng giá trị cho cộng đồng doanh nhân trẻ trên cả nước.

Chiều 15/7, tại tỉnh Gia Lai, trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ III, khóa VIII, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC (FLC Hotels & Resorts) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nhằm gia tăng giá trị cho cộng đồng doanh nhân trẻ trên cả nước.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và FLC Hotels & Resorts ký biên bản hợp tác.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; cùng dự có các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII và đại diện lãnh đạo FLC Hotels & Resorts.

Theo thỏa thuận, hai bên xác lập quan hệ đối tác chiến lược trên cơ sở phát huy thế mạnh, nguồn lực và mạng lưới của mỗi bên nhằm mang đến những giá trị thiết thực cho hội viên, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác kinh doanh trong giai đoạn 2026 - 2031.

Thông qua hợp tác, hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ được tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ của FLC Hotels & Resorts với nhiều chính sách ưu đãi trong lĩnh vực lưu trú, nghỉ dưỡng, sân golf, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, tổ chức hội nghị, hội thảo và sự kiện trên toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động nhằm gia tăng quyền lợi hội viên, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình hỗ trợ doanh nhân của Hội.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, khảo sát thị trường và phát triển chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hội viên mở rộng cơ hội hợp tác, tiếp cận đối tác mới và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái doanh nghiệp của FLC Hotels & Resorts.

Phát huy vai trò là tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của FLC Hotels & Resorts tới mạng lưới hơn 21.000 doanh nhân trẻ và doanh nghiệp hội viên trên cả nước; đồng thời tạo điều kiện để FLC Hotels & Resorts tham gia đồng hành cùng các chương trình, diễn đàn và hoạt động quy mô quốc gia do Hội tổ chức.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại diện lãnh đạo FLC Hotels & Resorts.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược là bước đi cụ thể trong định hướng tăng cường liên kết giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu, góp phần mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ hội viên, nâng cao năng lực kết nối nguồn lực xã hội và tạo thêm động lực phát triển cho cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.