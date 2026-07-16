Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược cùng FLC Hotels & Resorts

Bình Phương

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC (FLC Hotels & Resorts) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nhằm gia tăng giá trị cho cộng đồng doanh nhân trẻ trên cả nước.

Chiều 15/7, tại tỉnh Gia Lai, trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ III, khóa VIII, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC (FLC Hotels & Resorts) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nhằm gia tăng giá trị cho cộng đồng doanh nhân trẻ trên cả nước.

1.jpg
Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và FLC Hotels & Resorts ký biên bản hợp tác.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; cùng dự có các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII và đại diện lãnh đạo FLC Hotels & Resorts.

Theo thỏa thuận, hai bên xác lập quan hệ đối tác chiến lược trên cơ sở phát huy thế mạnh, nguồn lực và mạng lưới của mỗi bên nhằm mang đến những giá trị thiết thực cho hội viên, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác kinh doanh trong giai đoạn 2026 - 2031.

2.jpg

Thông qua hợp tác, hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ được tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ của FLC Hotels & Resorts với nhiều chính sách ưu đãi trong lĩnh vực lưu trú, nghỉ dưỡng, sân golf, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, tổ chức hội nghị, hội thảo và sự kiện trên toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động nhằm gia tăng quyền lợi hội viên, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình hỗ trợ doanh nhân của Hội.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, khảo sát thị trường và phát triển chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hội viên mở rộng cơ hội hợp tác, tiếp cận đối tác mới và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái doanh nghiệp của FLC Hotels & Resorts.

Phát huy vai trò là tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của FLC Hotels & Resorts tới mạng lưới hơn 21.000 doanh nhân trẻ và doanh nghiệp hội viên trên cả nước; đồng thời tạo điều kiện để FLC Hotels & Resorts tham gia đồng hành cùng các chương trình, diễn đàn và hoạt động quy mô quốc gia do Hội tổ chức.

3.jpg
Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại diện lãnh đạo FLC Hotels & Resorts.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược là bước đi cụ thể trong định hướng tăng cường liên kết giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu, góp phần mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ hội viên, nâng cao năng lực kết nối nguồn lực xã hội và tạo thêm động lực phát triển cho cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bình Phương
#Hợp tác chiến lược doanh nhân trẻ #Phát triển hệ sinh thái FLC Hotels #Chương trình xúc tiến thương mại #Liên kết doanh nghiệp Việt Nam #Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam #FLC Hotels & Resorts

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe