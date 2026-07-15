Yến sào Khánh Hòa nguy cơ thua ngay trên 'sân nhà'

report Lý do tổ chức Hội thảo “Bảo tồn chim Yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa”

Sáng 15/7, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức Hội thảo “Bảo tồn chim Yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa” nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp bảo tồn nguồn tài nguyên chim Yến tự nhiên và phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Festival Biển Nha Trang năm 2026.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền phong, đồng trưởng ban tổ chức hội thảo - cùng các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh, tình trạng săn bắt, bẫy, giăng lưới, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ chim yến trái phép trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã và đang diễn biến rất phức tạp.

Theo số liệu của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, chỉ tính riêng từ tháng 1/2025 đến ngày 6/7/2026, lực lượng tuần tra của Công ty đã phát hiện 346 vụ giăng lưới bẫy bắt chim trái phép, thu giữ 762 tấm lưới với tổng chiều dài 38.100 mét, đặc biệt tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Hành vi săn bắt chim yến trái phép hiện nay không còn là hành vi đơn lẻ, tự phát theo kiểu truyền thống. Các đối tượng đã sử dụng lưới tàng hình, thiết bị phát âm thanh dẫn dụ, lựa chọn địa điểm giáp ranh, đầm hồ, cánh đồng, khu đất trống, thực hiện vào ban đêm hoặc rạng sáng, liên tục thay đổi vị trí để né tránh lực lượng tuần tra. Điều này cho thấy hành vi vi phạm đang chuyển từ mức độ tự phát sang mức độ có tổ chức, có tính toán, có thị trường tiêu thụ và có nguy cơ hình thành đường dây tận diệt nguồn lợi chim yến.

Các đại biểu đến dự hội thảo.

Bên cạnh đó, các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu Yến sào Khánh Hòa ngày càng tinh vi. Những hành vi này đang diễn ra trên cả thị trường truyền thống và môi trường số. Hậu quả của thực trạng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn tài nguyên quý giá của tỉnh Khánh Hoà, làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu và trực tiếp gây hại sức khỏe của người tiêu dùng.