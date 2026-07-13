Danh sách Apple Watch được lên đời watchOS 27: Cần biết trước khi mua

Với người dùng iPhone, Apple Watch không chỉ là phụ kiện xem giờ mà còn là thiết bị theo dõi sức khỏe, luyện tập và nhận thông báo mỗi ngày. Vì vậy, khả năng được cập nhật watchOS trong nhiều năm tới là yếu tố đáng cân nhắc trước khi xuống tiền.

Vì sao watchOS 27 đáng để ý khi mua Apple Watch?

Mỗi bản watchOS mới thường mang đến các cải tiến về sức khỏe, luyện tập, an toàn, mặt đồng hồ và khả năng kết nối với iPhone. Với đồng hồ thông minh, phần mềm càng mới thì trải nghiệm càng ổn định và có thêm nhiều tính năng dùng lâu dài.

Do đó, khi mua Apple Watch ở thời điểm hiện tại, người dùng không nên chỉ nhìn vào thiết kế, màu sắc hay giá bán. Một mẫu đồng hồ còn nằm trong nhóm được cập nhật watchOS lâu hơn sẽ có giá trị sử dụng bền hơn, đặc biệt với người có thói quen dùng thiết bị trong 3-5 năm.

Các phiên bản đồng hồ thông minh đời mới giúp người dùng yên tâm hơn về vòng đời cập nhật.

Nhóm Apple Watch nên ưu tiên nếu muốn lên watchOS 27

Với người mua mới, các dòng đời mới như Apple Watch Series 11 là lựa chọn dễ cân bằng nhất. Dòng này phù hợp người dùng iPhone cần một thiết bị đeo hằng ngày để theo dõi vận động, giấc ngủ, nhịp tim, nhận thông báo và dùng Apple Pay hoặc các tiện ích trong hệ sinh thái Apple.

Nhóm người dùng tập luyện cường độ cao, thường chạy bộ đường dài, đạp xe, bơi lội, đi trekking hoặc cần thiết kế bền bỉ hơn có thể cân nhắc Apple Watch Ultra 3. Đây là hướng chọn hợp lý nếu đồng hồ không chỉ phục vụ sinh hoạt hằng ngày mà còn là công cụ hỗ trợ thể thao ngoài trời.

Ngoài ra, các đời gần đây như Series 10, Ultra 2 hoặc SE thế hệ mới cũng là nhóm đáng cân nhắc nếu người dùng muốn tối ưu chi phí. Tuy nhiên, khi chọn các đời cũ hơn, cần lưu ý rằng vòng đời cập nhật phần mềm có thể ngắn hơn so với các mẫu mới.

Các mẫu quá cũ nên cân nhắc kỹ

Nếu đang tìm mua Apple Watch đã qua sử dụng, người dùng nên thận trọng với các đời quá cũ. Những mẫu này có thể vẫn đáp ứng nhu cầu xem giờ, nhận thông báo hoặc đo vận động cơ bản, nhưng rủi ro nằm ở việc không còn được hỗ trợ các bản watchOS mới trong tương lai.

Khi đồng hồ không còn cập nhật hệ điều hành, người dùng có thể bỏ lỡ tính năng mới, bản vá bảo mật hoặc khả năng tương thích tốt nhất với iPhone đời mới. Đây là điểm đặc biệt quan trọng với những ai định mua để dùng lâu dài, không đổi thiết bị thường xuyên.

Mặt trước của thiết bị đeo đời mới với giao diện quen thuộc trong hệ sinh thái Apple.

Cách chọn trước khi mua: đừng chỉ nhìn giá

Nếu chỉ cần theo dõi sức khỏe cơ bản, nhận thông báo, tập luyện nhẹ và muốn mức chi hợp lý, bản GPS thường đã đủ dùng. Nếu muốn nghe gọi, nhận thông báo độc lập hơn khi không mang iPhone bên cạnh, người dùng có thể cân nhắc bản GPS + Cellular, miễn là nhu cầu này xuất hiện thường xuyên.

Kích thước cũng quan trọng không kém. Cổ tay nhỏ nên ưu tiên bản nhỏ hơn để đeo cả ngày thoải mái, nhất là khi theo dõi giấc ngủ. Cổ tay lớn hoặc người thích màn hình rộng có thể chọn bản lớn để thao tác dễ hơn.

Với người đang dùng Series 7, Series 8 hoặc SE đời cũ, việc nâng cấp lên đời mới không chỉ nằm ở phần cứng. Điểm đáng chú ý là thời gian được hỗ trợ phần mềm dài hơn, giúp đồng hồ theo kịp các bản watchOS mới trong những năm tới.

Mua ở đâu để dễ chọn đúng phiên bản?

Tại Thế Giới Di Động, nhóm Apple Watch được sắp xếp theo nhiều dòng và nhu cầu như thời trang, luyện tập thể thao, GPS độc lập, màn hình luôn hiển thị hoặc các mức giá khác nhau. Riêng trang sản phẩm Series 11 có thông tin ưu đãi như góp 0% và giảm đến 20%, giúp người dùng dễ so sánh trước khi chọn phiên bản phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng.