Tiếp tục tham mưu bổ sung, sửa đổi quy định về bộ máy Cơ quan MTTQ Việt Nam

TPO - Bà Hà Thị Nga lưu ý, cần tiếp tục tham mưu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi Quyết định số 304 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chiều 16/7, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ các nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Thường trực.

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026 được tập trung triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình Nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân, công tác xã hội và các cuộc vận động tiếp tục có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn, tạo được một số điểm nhấn rõ nét. Việc ứng dụng nền tảng số, Cổng Mặt trận số, truyền thông đa phương tiện, phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu bước đầu được quan tâm triển khai.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị, trong thời gian tới, các ban, đơn vị trong cơ quan tiếp tục bám sát nhiệm vụ đã được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý, chủ động trong tham mưu cho các phó chủ tịch phụ trách để tổ chức triển khai thực hiện trọng tâm công tác đã đề ra với tinh thần phải thật sự đổi mới, sáng tạo về tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức triển khai.

"Mỗi cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải đổi mới, đào sâu suy nghĩ, nghiên cứu kỹ lưỡng các chủ trương mới, những quyết sách mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả công việc”, bà Hà Thị Nga yêu cầu.

Từ nội dung các ban, đơn vị trong cơ quan tham mưu triển khai trong 6 tháng đầu năm 2026, bà Hà Thị Nga đề nghị các ban, đơn vị cần bám sát việc địa phương hiện thực hóa, cụ thể hóa nhiệm vụ, từ đó kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc để Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải thật sự là cơ quan định hướng tầm chiến lược, thường xuyên bám sát tình hình ở cơ sở, hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở khi gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ.

Bà Hà Thị Nga cũng lưu ý, cần tiếp tục tham mưu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi Quyết định số 304 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quy định số 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã; trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy định trong toàn cơ quan để bộ máy hoạt động thật sự thông suốt trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan cần tập trung phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể và theo tinh thần "6 rõ". Từng ban phải nắm chắc nhiệm vụ của mình, tăng cường công tác phối hợp nhất là trong triển khai những nhiệm vụ sau thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, tập trung thực hiện nội dung 7 chương trình hành động đã được xác định; phân công, phân nhiệm rõ theo trách nhiệm của các ban, đơn vị phụ trách.