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Khoa học

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Bảo vệ quần thể bách xanh lớn nhất thế giới, mở tour du lịch sinh thái

Hoàng Nam

TPO - Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) vừa ban hành phương án quản lý, bảo vệ quần thể bách xanh núi đá lớn nhất thế giới với hơn 3.700ha phân bố tự nhiên, đồng thời đưa tài nguyên độc đáo này vào khai thác du lịch mạo hiểm nhằm phát huy giá trị di sản gắn với bảo tồn bền vững.

Ngày 14/7, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết đã ban hành phương án quản lý, bảo vệ quần thể bách xanh núi đá (Calocedrus rupestris) trong lâm phận của vườn quốc gia.

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Quần thể bách xanh núi đá tại Phong Nha - Kẻ Bàng có tuổi đời hơn 500 năm.

Theo kết quả nghiên cứu, bách xanh núi đá được phát hiện tại Phong Nha-Kẻ Bàng vào năm 2004 và được xác định là loài thực vật đặc hữu, quý hiếm có giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen.

Hiện đây được xem là quần thể bách xanh núi đá lớn nhất thế giới, có diện tích phân bố tiềm năng khoảng 3.732ha, tập trung chủ yếu tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc xã Thượng Trạch, với khoảng 592.543 cây trưởng thành, có tuổi đời trên 500 năm tuổi.

Phần lớn diện tích phân bố nằm trên địa hình núi đá vôi hiểm trở, cách xa khu dân cư, giúp hệ sinh thái được bảo tồn gần như nguyên vẹn nhưng cũng gây nhiều khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm nhập và khai thác trái phép.

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Hiện đây được xem là quần thể bách xanh núi đá lớn nhất thế giới.

Theo phương án vừa được ban hành, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp giữa các lực lượng chức năng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về quần thể bách xanh; đồng thời phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm nhằm giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Trị mới đây đã cấp phép khai thác du lịch mạo hiểm khám phá quần thể bách xanh có một không hai trên thế giới này. Dù có tuổi đời trên 500 năm, quần thể bách xanh vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, chưa bị tác động bởi các hoạt động khai thác.

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UBND tỉnh Quảng Trị mới đây đã cấp phép khai thác du lịch mạo hiểm khám phá quần thể bách xanh.

Việc tăng cường bảo vệ gắn với khai thác du lịch được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách đến khám phá “báu vật xanh” giữa đại ngàn Trường Sơn.

Hoàng Nam
#bách xanh núi đá #Phong Nha - Kẻ Bàng #quần thể #lớn nhất thế giới #du lịch mạo hiểm #giá trị di sản #Quảng Trị

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