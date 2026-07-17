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Người lính

Mỹ tấn công đêm thứ sáu liên tiếp, nhiều tiếng nổ vang lên ở Iran

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào Iran trong đêm thứ sáu liên tiếp, khi cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các cuộc không kích bắt đầu lúc khoảng 21h30 ngày 16/7 (giờ địa phương), “để làm suy yếu hơn nữa khả năng quân sự của Iran”.

Ngay sau đó, nhiều tiếng nổ đã vang lên trên khắp các khu vực của Iran.

Cũng như những đợt tấn công trước, các mục tiêu lần này chủ yếu nằm ở khu vực phía nam và ven biển Iran.

Tại đảo Qeshm, tám vụ nổ đã được báo cáo gần làng Masan. Máy bay chiến đấu của Mỹ cũng được nhìn thấy xuất hiện trên đảo.

Tại thành phố cảng Bandar Khamir, hai cây cầu ở huyện Khamir - là cầu Geryveh và cầu Kahurestan - đã bị tấn công. Ít nhất hai người thiệt mạng và bốn người khác bị thương, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.

Cây cầu bị hư hại sau khi quân đội Mỹ tấn công. (Nguồn: PressTV)

Tại thành phố cảng Bushehr, hai vụ nổ đã được báo cáo. Các địa điểm ở ngoại ô Ahvaz, một trung tâm công nghiệp quan trọng ở tây nam Iran, đã bị lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu

Thủ phủ tỉnh Sistan và Baluchestan ở phía đông nam Iran, giáp với Pakistan, cũng bị tấn công vào tối 16/7, theo báo cáo của Tasnim. Người dân đã nghe thấy ba tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực gần sân bay Iranshahr, và các báo cáo địa phương cho biết sân bay đã bị tấn công dữ dội.

Tại huyện Hamidiyeh, khoảng sáu tiếng nổ đã được nghe thấy ở khu vực lân cận.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ, quân đội Iran đã tiếp tục nhắm mục tiêu vào Kuwait và Bahrain.

Chính quyền Kuwait cho biết nước này đang đáp trả các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái, trong khi còi báo động đã được kích hoạt ở Bahrain.

Trong một bản cập nhật trên mạng xã hội X, Bộ Thông tin Kuwait cho biết có thể nghe thấy tiếng nổ khi hệ thống phòng không ngăn chặn các cuộc tấn công và yêu cầu người dân tuân theo hướng dẫn của chính quyền. Cùng lúc đó, Bộ Nội vụ Bahrain yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn.

Minh Hạnh
CNN
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