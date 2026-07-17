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Pháp luật

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Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt quy mô lớn

Nguyễn Dũng

TPO - Công an TPHCM đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả hoạt động tại khu vực giáp ranh TPHCM - Tây Ninh, khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can, thu giữ gần 750 kg thành phẩm giả cùng hàng trăm kg nguyên liệu, bao bì và tem nhãn giả.

Tối 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm, với số lượng hàng hóa và nguyên liệu thu giữ lên đến hàng tấn.

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Các sản giả bị Công an TPHCM triệt phá

Theo Công an TPHCM, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kinh tế, buôn lậu, môi trường và an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ phụ gia thực phẩm giả hoạt động tại khu vực giáp ranh TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Văn Đại (SN 1987, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) là đối tượng cầm đầu. Đại thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm, bột giặt, sau đó đặt in bao bì, tem nhãn giả của các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, đóng gói thành phẩm.

Số hàng giả được tập kết tại một kho ở xã Vĩnh Lộc do Phạm Thị Phương (SN 1978) quản lý. Chu Văn Thanh (SN 1976), Chu Văn Hữu (SN 1998) và Đậu Đức Minh (SN 1990) tham gia vận chuyển, phân phối hàng đến nhiều cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng hoạt động khép kín, chủ yếu liên lạc qua điện thoại, Zalo và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

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Hàng loạt thương hiệu bị làm giả rồi tuồng ra các quầy tạp hóa để đưa đến tay người tiêu dùng.

Sau nhiều tháng xác minh, khoảng 10 giờ ngày 23/4/2026, Công an TPHCM đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 149 kg bột ngọt giả, 52 kg hạt nêm giả, gần 548 kg bột giặt giả, hơn 160 kg nguyên liệu dùng để sản xuất hàng giả cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả, máy móc phục vụ sản xuất và phát hiện hơn 12 điểm tạp hóa tiêu thụ hàng giả.

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Bột ngọt giả bị phát hiện trong vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã mua hơn 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và khoảng 300 kg nguyên liệu hạt nêm không rõ nguồn gốc để sản xuất hàng giả. Toàn bộ nguyên liệu đều không được kiểm định chất lượng. Nếu không bị phát hiện, số phụ gia thực phẩm giả này có thể ảnh hưởng đến hàng chục nghìn bữa ăn của người dân.

Ngày 29/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đại, Phạm Thị Phương, Chu Văn Thanh, Chu Văn Hữu và Đậu Đức Minh để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm". Vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan cũng như các đầu mối tiêu thụ hàng giả.

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Các đối tượng tại cơ quan công an.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân chỉ nên mua thực phẩm và phụ gia thực phẩm tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; kiểm tra kỹ bao bì, tem chống giả, thông tin nhà sản xuất và hạn sử dụng trước khi mua. Khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ là hàng giả, cần ngừng sử dụng và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Nguyễn Dũng
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