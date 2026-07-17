Người đưa Bảo Anh trở lại

TPO - Bản hit "Tìm em" của Hngle và Bảo Anh vừa bị Sơn Tùng đánh bật khỏi vị trí dẫn đầu danh sách âm nhạc thịnh hành. Với 2 tuần thống trị nhạc Việt, đây vẫn là chiến tích thật sự của bộ đôi ca sĩ.

Sơn Tùng đánh chiếm cùng lúc 2 tốp 1 ở danh sách thịnh hành tổng và riêng đường đua âm nhạc ở nền tảng YouTube. Đó là dấu chấm hết sau gần 20 ngày thống trị nhạc Việt của Tìm em - hiện tượng âm nhạc nổi lên bất ngờ qua màn kết hợp giữa giọng ca indie mới nổi Hngle và Bảo Anh. Tiếp đó, cuộc chiến ở nhóm đầu "top trending" sẽ khó lường khi loạt sản phẩm từ Anh trai chông gai và Tinh hà say hi gia nhập đường đua.

Năm ngoái, nhạc Việt có Nguyễn Hùng bất ngờ nổi lên từ cơn sốt Phép màu. Hiện tại, Hngle là người tiếp theo của giới indie có bước tiến mạnh mẽ để vượt qua loạt tên tuổi lớn, những MV được đầu tư đắt đỏ và dẫn đầu đường đua âm nhạc. Thành công của Tìm em kéo theo Bảo Anh trở lại đỉnh cao nhạc Việt. Màn góp giọng của Bảo Anh đã đóng vai trò quan trọng để Tìm em đạt 24 triệu lượt nghe/xem sau ba tuần phát hành.

Hiện tượng Hngle đưa Bảo Anh trở lại tốp 1 trending.

Hngle là ai?

10 tháng trước, Hngle bắt đầu nổi lên từ ca khúc Không buông (kết hợp với Ari). Giọng ca mới toanh của thị trường một bước thành hiện tượng âm nhạc, khi đánh chiếm vị trí dẫn đầu của nhiều danh sách phát trên Spotify. Cho đến Tìm em, Hngle nâng lên một cấp độ cho sản phẩm khi bắt tay với Bảo Anh. Lần này, khán giả Việt đã ít nhiều biết đến cái tên Hngle.

Màu nhạc của Tìm em là một trong những công thức tạo hít phổ biến của nhạc Việt. Đó là sự tổng hòa của Ballad/RnB, theo màu sắc tổng thể của lofi. Producer sẽ tạo ra bản phối có không gian sâu, tập trung vào piano, tiếng synth, dàn dây. Âm nhạc của Tìm em tiết chế trống, chỉ dồn vào đoạn cao trào cuối với mục đích cho khán giả trải nghiệm nghe dễ chịu và sâu lắng nhất.

Giọng hát của Hngle và Bảo Anh được hậu kỳ theo kiểu radio vocal (màu giọng khàn, hòa vào không gian sâu của bản phối), âm lượng giọng hát được căn chỉnh nhỏ hơn đôi chút so với nền nhạc. Về tổng thể, chất lượng âm nhạc của Tìm em không có gì đột phá và khác biệt. Điểm ưu của bản hit nằm ở sự dễ chịu, đánh vào thị hiếu khán giả thị trường. Ca khúc phù hợp để bật ở nhiều không gian khác nhau, do đó tính nghe lại rất cao.

Trước khi Hngle gây chú ý, cũng chính chất liệu âm nhạc này, Tăng Duy Tân từng tạo hit từ 6 năm trước. Sau đó là chuỗi bản hit của hiện tượng W/n (producer). Cũng là chất liệu ballad, W/n sáng tạo, đưa rap đan xen vào bài nhạc, từ bản phối cho đến vocal cũng hướng đến cảm giác dễ chịu và giúp khán giả chữa lành bằng âm nhạc.

Toàn bộ dây chuyền làm nhạc là sự đơn giản: bản phối chỉ cần piano, trống, synth ambient..., giọng hát không cần quá kỹ thuật, chỉ ưu tiên cảm xúc và mixing đơn giản nhất có thể. Và sau cùng, cách mà các nghệ sĩ này phát hành nhạc cũng đơn giản hết mức so với một bản hit trên thị trường.

Họ thu hút tệp khán giả có sẵn từ cộng đồng indie. Khi lấn sân sang đường đua nhạc Việt, W/n và mới nhất là Hngle phát hành tự nhiên, không có kế hoạch chi tiền để truyền thông trên mạng xã hội. Vì thế, việc Hngle và Bảo Anh vượt lên nhiều đối thủ lớn để dẫn đầu "top trending" trong 2 tuần là chiến tích.

Bảo Anh vẫn hoạt động bền bỉ trên thị trường.

Bảo Anh đang lạc lối

Thành công của Tìm em giúp Bảo Anh tận hưởng cảm giác của nghệ sĩ dẫn đầu "top trendidng". Tất nhiên, Hngle là chủ dự án này, đứng tên đầu tiên ở nhan đề và sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Và Bảo Anh trong vai trò là cộng sự của Hngle cũng có một dấu mốc đáng nhớ cho sự nghiệp âm nhạc. Sức hút của Tìm em đã giúp nữ ca sĩ cải thiện số liệu trên nền tảng nghẹ nhạc Spotify hàng tháng.

Màu giọng Bảo Anh hợp để đặt vào Tìm em và mix vocal (xử lý giọng hát) theo kiểu retro, cũ, radio. Thực tế, Bảo Anh đã từng thử sức với chất liệu âm nhạc này, khi remake loạt ca khúc cũ sang màu lofi ở dự án moodshow. Sau chừng ấy năm Bảo Anh làm nghề, thứ mang lại giá trị lớn nhất cho cô vẫn là ballad, lofi, những chất liệu của sự mềm mại, nhẹ nhàng và cảm xúc.

Năm ngoái, Bảo Anh góp mặt trong đội hình Em xinh say hi. Cô đến game show với vị thế là ca sĩ có thâm niên làm nghề lâu bậc nhất. Tuy nhiên, Bảo Anh lạc lõng vì tính cách hướng nội, ngại giao tiếp, dù bản chất ở game show cần phải hoạt ngôn, biết "chiếm sóng" để từng nghệ sĩ tìm chỗ đứng cho riêng mình.

Bảo Anh tiếp tục lạc lõng vì là ca sĩ thuần hát, không mạnh về kỹ năng sáng tác, làm nhạc và nền tảng vũ đạo ở mức tròn vai. Nữ ca sĩ vẫn làm tốt trong chuyên môn của cô, về giọng hát và luôn trình diễn sáng sân khấu. Dù vậy, Em xinh say hi vẫn là cuộc chơi của những nghệ sĩ đa dạng, có tố chất thủ lĩnh, ứng biến nhanh nhạy và Bảo Anh không thuộc về nơi này.

Từ thành công của Từng là của nhau, Bảo Anh mất hơn 3 năm để thành hiện tượng trên mạng. Nữ ca sĩ đã loay hoay một đoạn dài trước khi Từng là của nhau xuất hiện. Sau đó, Bảo Anh lại loay hoay. Cô hoạt động tích cực, chăm chỉ, chịu khó thay đổi. Vấn đề của giọng ca sinh năm 1992 vẫn quanh quẩn ở việc định hình cá tính âm nhạc để đi được đường dài.

Sau tất cả, thành công đọng lại với Bảo Anh vẫn là những bản nhạc ballad tình cảm, phù hợp cho chất giọng của nữ ca sĩ. Cô từng tốn "cả một căn chung cư" để làm bossa nova, trước khi dòng nhạc này bất ngờ gây sốt từ Đừng làm trái tim anh đau (Sơn Tùng) nhưng hiệu ứng thu về kém. Những tiết mục ở Em xinh say hi cũng phản ảnh rõ Bảo Anh không hợp với các màu sắc âm nhạc thiên về sôi động, khuấy động, catchy để đánh vào thị hiếu khán giả gen Z.

Từ Từng là của nhau đến Tìm em, 2 màu nhạc khác, những có chung tinh thần về tempo (tốc độ) chậm rãi, tổng thể ngọt ngào như rót mật vào tai. Bảo Anh của gia đoạn 10 năm trước cũng rất thành công khi hát ballad của Mr. Siro. Không đâu khác, chất liệu âm nhạc cảm xúc, chậm, sâu lắng vẫn chính là thứ Bảo Anh làm tốt nhất. Và khán giả vẫn hứng thú nhất khi cô có không gian để đặt cảm xúc vào bài hát.