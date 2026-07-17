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Pháp luật

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Khởi tố chủ tiệm photocopy làm giả hơn 1.000 giấy tờ, tài liệu

Thu Hiền

TPO - Lợi dụng hoạt động photocopy và in ấn, một chủ ki-ốt tại phường Trường Vinh (Nghệ An) đã làm giả hơn 1.000 giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán kiếm lời.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến (SN 1973, trú khối Hưng Dũng 5, phường Trường Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua công tác nắm tình hình, Công an Nghệ An phát hiện một số đối tượng sử dụng giấy tờ nghi làm giả trên địa bàn. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Lê Văn Chiến - chủ một ki-ốt photocopy, in ấn - là người trực tiếp thực hiện việc làm giả các loại giấy tờ, tài liệu.

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Đối tượng Lê Văn Chiến tại cơ quan Công an.

Lợi dụng hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn và tư vấn thiết kế, quản lý công trình, Chiến nhận làm giả nhiều loại giấy tờ theo yêu cầu của khách hàng để thu lợi bất chính.

Đối tượng thu thập hình ảnh phôi tài liệu, sử dụng phần mềm chỉnh sửa để tạo mẫu con dấu, chữ ký, sau đó dùng máy in màu, máy ép nhiệt cùng nhiều thiết bị khác để hoàn thiện giấy tờ giả. Mỗi bộ giấy tờ hoặc tài liệu giả được bán với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng.

Sau thời gian thu thập tài liệu, ngày 7/7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Lê Văn Chiến, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 1.000 tài liệu, hình dấu nghi làm giả, 4 bộ CPU máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhiệt cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Chiến khai nhận nhận thấy nhu cầu của nhiều người nên nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để kiếm lời. Đối tượng tự tìm hiểu cách thực hiện trên mạng xã hội, đồng thời lưu giữ mẫu văn bằng, chứng chỉ của khách đến photocopy để làm mẫu khi có người đặt hàng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.

Thu Hiền
#giấy tờ giả #Nghệ An #Lê Văn Chiến #in ấn giả #photocopy #khởi tố

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