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Thế giới

Tổng thống Ukraine đề cử bộ trưởng quốc phòng mới

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tìm cách dập tắt cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát sau khi ông cách chức bộ trưởng quốc phòng, bằng cách bổ nhiệm một quan chức an ninh - người đã giám sát các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine - vào vị trí này.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Một số cuộc biểu tình hiếm hoi đã nổ ra ở Ukraine sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị miễn nhiệm trong một cuộc cải tổ chính phủ.

Hàng trăm người đã xuống đường ở thủ đô Kiev và các thành phố khác để yêu cầu bổ nhiệm lại ông Fedorov.

Một chỉ huy cấp cao của lực lượng không quân Ukraine cũng đã từ chức để phản đối việc cách chức bộ trưởng quốc phòng.

Nhằm xoa dịu khủng hoảng chính trị, Tổng thống Zelensky ngày 16/7 cho biết đã bổ nhiệm ông Yevhenii Khmara - lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa SBU của Ukraine - làm bộ trưởng quốc phòng tạm quyền và sẽ đề nghị quốc hội phê chuẩn ông vào vị trí này.

“Ông Yevhenii Khmara đã tích lũy được kinh nghiệm sâu rộng và chưa từng có tiền lệ trong các hoạt động tác chiến công nghệ”, Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X. “Đây chính xác là điều mà chúng ta nên tập trung trong cuộc chiến này”.

Các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và ngành công nghiệp quốc phòng của Nga trong thời gian gần đây đã gây ảnh hưởng nặng nề cho Mátxcơva.

Đội Alpha của SBU, mà ông Khmara từng lãnh đạo, đã đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc tấn công này, cũng như các chiến dịch lớn khác.

Cựu bộ trưởng quốc phòng lên tiếng

Phát biểu trước các phóng viên tại Kiev, ông Fedorov (35 tuổi) cho biết đã từ chối lời đề nghị của Tổng thống Zelensky về việc chuyển sang vị trí cố vấn, sau khi tổng thống từ chối đưa ông vào chính phủ tiếp theo.

Trong một cuộc tấn công gay gắt nhằm vào tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi, cựu Bộ trưởng Fedorov cáo buộc vị tướng này đã cản trở các sáng kiến ​​của Bộ Quốc phòng và không giải quyết trực tiếp các vấn đề.

"Thay vì tìm cách đánh bại Nga, ông ấy lại tìm cách chia rẽ đất nước”, ông Fedorov nói.

Ông Syrskyi (60 tuổi) đã giữ chức Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine từ đầu năm 2024, nhưng phải đối mặt với những chỉ trích vì phong cách chỉ huy cứng nhắc, điều mà một số quân nhân cho rằng dẫn đến tổn thất binh lính cao.

Trong một tuyên bố, ông Syrskyi kêu gọi tập trung vào nỗ lực quân sự của Ukraine và nhắc lại vai trò của mình trong việc giúp bảo vệ Kiev khỏi lực lượng Nga trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột.

"Và giờ đây tại thành phố này, các cuộc họp giao ban có thể được tổ chức, các tầm nhìn có thể được xây dựng và các quyết định có thể được đưa ra”, ông Syrskyi nói, dường như chế giễu cuộc họp báo của ông Fedorov vài giờ trước đó.

Minh Hạnh
Reuters
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