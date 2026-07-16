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Đầu tư 180 tỷ đồng xây các công trình quốc phòng trên tuyến biên giới Tây Nam

Ngô Tùng

TPO - Trong giai đoạn 2019-2025, tổng kinh phí huy động thực hiện mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” đạt gần 200 tỷ đồng, trong đó dành khoảng 180 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trên tuyến biên giới Tây Nam.

Chiều 16/7, tại Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” giai đoạn 2019-2025, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM huy động các nguồn lực xã hội triển khai hiệu quả mô hình.

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Lãnh đạo các đơn vị Bộ Tư lệnh TPHCM trao đổi tại hội nghị.

Tổng kinh phí huy động thực hiện đạt gần 200 tỷ đồng, trong đó khoảng 180 tỷ đồng được đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trên tuyến biên giới Tây Nam, bao gồm chốt chiến đấu dân quân thường trực, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, công trình phòng thủ và các công trình dân sinh; đồng thời vận động xây dựng 241 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, hỗ trợ sinh kế, cây trồng, vật nuôi giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm bám đất, bám biên, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Qua đó, tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực của mô hình trong việc gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm trong huy động nguồn lực xã hội, phối hợp giữa các địa phương, đơn vị; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

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Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, biểu dương những kết quả nổi bật mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong quá trình triển khai mô hình. Ông Trung đề nghị các đơn vị thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp; đẩy mạnh phối hợp huy động các nguồn lực xã hội, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới, xây dựng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ngày càng phát triển, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

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Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM đã khen thưởng 12 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” giai đoạn 2019-2025.
Ngô Tùng
#Bộ Tư lệnh TPHCM #đầu tư công trình #biên giới Tây Nam #mô hình địa phương #đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương #đơn vị phía trước #Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM

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