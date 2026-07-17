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Pháp luật

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Nữ sinh phá két sắt của gia đình mang hơn 24 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Thanh Hà

TPO - Tin lời kẻ giả mạo cán bộ Công an, một nữ sinh ở Hà Nội phá két sắt của gia đình, lấy hơn 24 chỉ vàng mang đi bán để lấy tiền chuyển theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. Rất may, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

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Lực lượng chức năng ngăn chặn vụ lừa đảo mạo danh cán bộ Công an.

Chiều 16/7, Công an phường Hà Đông phối hợp với cửa hàng vàng trên đường Quang Trung, Hà Đông ngăn chặn vụ giả danh lực lượng công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là cháu V.L.B.V (SN 2008, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Cháu V. bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thoại, thông báo cháu đang liên quan trực tiếp đến một vụ án ma túy lớn. Để gây áp lực, các đối tượng đã cung cấp chính xác toàn bộ thông tin cá nhân của V. cùng gia đình, đồng thời khẳng định toàn bộ đường dây ma túy đã bị triệt phá và các đối tượng bị bắt đều khai ra tên nữ sinh.

Mặc dù đã giải thích bản thân còn nhỏ và không liên quan đến vụ án, các đối tượng vẫn liên tục uy hiếp, đe dọa sẽ bắt giữ toàn bộ gia đình cháu. Để "chứng minh sự vô tội và trong sạch", nhóm lừa đảo yêu cầu V. phải lập tức về nhà, dùng sà beng phá két sắt của gia đình, gom toàn bộ tiền mặt, vàng bạc đem đi bán rồi chuyển khoản vào tài khoản do chúng cung cấp.

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Nữ sinh mang số tài sản trị giá khoảng 700 triệu đồng chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Do quá hoảng sợ, V. đã làm theo yêu cầu của các đối tượng. Nữ sinh đã phá két sắt của gia đình và mang theo 24 chỉ vàng, 3 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền vàng cùng 89,5 triệu đồng tiền mặt (tổng trị giá tài sản gần 700 triệu đồng) đến tiệm vàng trên đường Quang Trung để bán.

Tại đây, nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường, lo lắng và hoảng loạn, nhân viên cửa hàng vàng đã nghi ngờ đây là một vụ "bắt cóc online" hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và báo tin cho Công an phường Hà Đông.

Nhận được tin báo, Công an phường Hà Đông đã khẩn trương cử cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường xác minh vụ việc và trấn an tinh thần cháu V., giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo và ngăn chặn kịp thời giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng xấu.

Đến 16 giờ cùng ngày, Công an phường Hà Đông đã liên hệ với gia đình nữ sinh để bàn giao toàn bộ số tài sản trị giá gần 700 triệu đồng và đưa cháu về nhà an toàn.

Nhận lại tài sản và đón con gái trong bình an, gia đình cháu V. vô cùng xúc động, bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự can thiệp nhanh chóng của Công an phường Hà Đông cùng sự cảnh giác của nhân viên tiệm vàng.

Thanh Hà
#Bảo vệ trẻ em khỏi lừa đảo #Chiến dịch ngăn chặn lừa đảo trực tuyến #Vai trò của nhân viên vàng trong phòng chống lừa đảo #Công an Hà Đông giải cứu nữ sinh #Phòng chống bắt cóc online và chiếm đoạt tài sản

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