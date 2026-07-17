Đòi tiền bằng bạo lực, khóa cửa nhà bị hại

TPO - Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vốn có thể được giải quyết bằng con đường dân sự hoặc tố tụng tại tòa án, đã bị đẩy đi quá giới hạn khi các bên lựa chọn bạo lực, đe dọa và uy hiếp tinh thần để buộc đối phương giao tiền.

Ngày 17/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Dũng (SN 1995, trú phường Hòa Khánh) và Phan Lê Ngọc Quý (SN 1995, trú phường Hòa Khánh) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguồn cơn vụ việc xuất phát từ hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông L.P.T với bà N.T.V và bà N.T.H.V.

Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dũng và Quý

Hai bên đã ký hợp đồng đặt cọc với số tiền 250 triệu đồng. Quá trình xác minh cho thấy, trước thời điểm ký kết, bên nhận chuyển nhượng đã biết rõ thửa đất có một phần nằm trong diện quy hoạch. Thông tin này cũng đã được thể hiện công khai trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đến thời điểm thực hiện hợp đồng, bên nhận chuyển nhượng lại viện dẫn chính yếu tố quy hoạch để yêu cầu bên bán hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc.

Cho rằng việc xử lý khoản tiền đặt cọc phải căn cứ vào những điều khoản đã được các bên tự nguyện ký kết, ông L.P.T không chấp nhận yêu cầu này. Từ đây, tranh chấp dân sự bắt đầu leo thang.

Theo tài liệu điều tra, thay vì lựa chọn các biện pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp, bà N.T.V, bà N.T.H.V cùng Nguyễn Hữu Dũng và Phan Lê Ngọc Quý đã nhiều lần tìm đến nơi ở của ông L.P.T, liên tục gọi điện, nhắn tin với nội dung chửi bới, đe dọa nhằm tạo áp lực buộc bị hại phải giao trả tiền đặt cọc.

Đỉnh điểm, trong một lần đến nhà ông L.P.T, Nguyễn Hữu Dũng bị xác định đã dùng tay đánh vào mặt bị hại khiến nạn nhân bị chảy máu mũi. Trong khi đó, Phan Lê Ngọc Quý liên tục chửi bới, đe dọa, uy hiếp tinh thần.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn mua ổ khóa để khóa cửa nhà, ngăn cản ông L.P.T vào nhà của mình, đồng thời tiếp tục thực hiện hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn đe dọa trong nhiều ngày.

Dưới áp lực kéo dài cùng tâm lý lo sợ, ông L.P.T buộc phải chuyển cho một trong các đối tượng số tiền 2 triệu đồng.

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực và nhiều thủ đoạn uy hiếp tinh thần nhằm buộc bị hại phải giao tài sản. Đây là những căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để xem xét, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.