Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đòi tiền bằng bạo lực, khóa cửa nhà bị hại

Linh Khanh

TPO - Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vốn có thể được giải quyết bằng con đường dân sự hoặc tố tụng tại tòa án, đã bị đẩy đi quá giới hạn khi các bên lựa chọn bạo lực, đe dọa và uy hiếp tinh thần để buộc đối phương giao tiền.

Ngày 17/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Dũng (SN 1995, trú phường Hòa Khánh) và Phan Lê Ngọc Quý (SN 1995, trú phường Hòa Khánh) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguồn cơn vụ việc xuất phát từ hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông L.P.T với bà N.T.V và bà N.T.H.V.

1784259256627-2058606273260568507-463356580870904388-70eff6d1fe5c824b19864c3012bd7bfe.jpg
Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dũng và Quý

Hai bên đã ký hợp đồng đặt cọc với số tiền 250 triệu đồng. Quá trình xác minh cho thấy, trước thời điểm ký kết, bên nhận chuyển nhượng đã biết rõ thửa đất có một phần nằm trong diện quy hoạch. Thông tin này cũng đã được thể hiện công khai trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đến thời điểm thực hiện hợp đồng, bên nhận chuyển nhượng lại viện dẫn chính yếu tố quy hoạch để yêu cầu bên bán hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc.

Cho rằng việc xử lý khoản tiền đặt cọc phải căn cứ vào những điều khoản đã được các bên tự nguyện ký kết, ông L.P.T không chấp nhận yêu cầu này. Từ đây, tranh chấp dân sự bắt đầu leo thang.

Theo tài liệu điều tra, thay vì lựa chọn các biện pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp, bà N.T.V, bà N.T.H.V cùng Nguyễn Hữu Dũng và Phan Lê Ngọc Quý đã nhiều lần tìm đến nơi ở của ông L.P.T, liên tục gọi điện, nhắn tin với nội dung chửi bới, đe dọa nhằm tạo áp lực buộc bị hại phải giao trả tiền đặt cọc.

1784259256410-2058606273260568507-463356580870904388-c7dd2b1390e7a2aeeea1678f5b3acc47.jpg

Đỉnh điểm, trong một lần đến nhà ông L.P.T, Nguyễn Hữu Dũng bị xác định đã dùng tay đánh vào mặt bị hại khiến nạn nhân bị chảy máu mũi. Trong khi đó, Phan Lê Ngọc Quý liên tục chửi bới, đe dọa, uy hiếp tinh thần.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn mua ổ khóa để khóa cửa nhà, ngăn cản ông L.P.T vào nhà của mình, đồng thời tiếp tục thực hiện hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn đe dọa trong nhiều ngày.

Dưới áp lực kéo dài cùng tâm lý lo sợ, ông L.P.T buộc phải chuyển cho một trong các đối tượng số tiền 2 triệu đồng.

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực và nhiều thủ đoạn uy hiếp tinh thần nhằm buộc bị hại phải giao tài sản. Đây là những căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để xem xét, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Linh Khanh
#Bạo lực đòi tiền #Hợp đồng đặt cọc #Cưỡng đoạt tài sản #Khống chế tinh thần

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe