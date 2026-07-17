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Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ nhất khóa XIII: 'Mở đường' cho một nhiệm kỳ hành động

Xuân Tùng

TPO - Phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất khoá XIII, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, đây là một hội nghị quan trọng, có tính chất mở đường, định hình toàn bộ chương trình hoạt động, quy chế làm việc, chương trình nội dung toàn khóa và các nội dung khác nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn cuộc sống.

Sáng 17/7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ nhất khóa XIII. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng dự có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn.

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Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, đây là một hội nghị quan trọng, có tính chất mở đường, định hình toàn bộ chương trình hoạt động, quy chế làm việc, chương trình nội dung toàn khóa và các nội dung khác nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn cuộc sống.

Anh Huy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc XIII tiếp thu, hoàn chỉnh; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII tiếp thu, hoàn chỉnh.

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Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy nêu rõ, nội dung dự thảo này được tiếp thu tối đa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc XIII; và một số ý kiến góp ý lớn xác đáng của đại biểu Đại hội.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII được cập nhật, bổ sung nhiều nội dung mới, tập trung cụ thể hóa các chỉ đạo về tăng cường giáo dục lý tưởng, phát triển toàn diện thanh niên, thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đồng thời, Chương trình có bổ sung các giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Các nhiệm vụ được xây dựng theo tinh thần "3 dễ, 3 rõ, 3 đo", bảo đảm tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Lấy năng lực số và cơ sở làm trọng tâm

Đối với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2026, anh Bùi Quang Huy đề xuất tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm là "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", đồng thời triển khai song song hệ thống chỉ tiêu của nhiệm kỳ XII và các chỉ tiêu mới của nhiệm kỳ XIII nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp đồng bộ, không làm gián đoạn các nhiệm vụ đang triển khai tại cơ sở.

Anh Huy nêu rõ, năm 2027 là năm đầu tiên triển khai đầy đủ các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII; đồng thời là giai đoạn tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp tinh gọn. Việc lựa chọn chủ đề công tác năm 2027 là “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn” nhằm tập trung củng cố tổ chức Đoàn từ gốc, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, sau sắp xếp địa giới hành chính. Việc định hướng chủ đề của các năm tiếp theo để xác định tổng thể những vấn đề trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn trình định hướng chủ đề công tác của các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ.

Theo đó, năm 2027 là nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Năm 2028 là năm nâng cao năng lực số và đổi mới sáng tạo của thanh niên. Năm 2029 là đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Năm 2030, tuổi trẻ tiên phong, vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, chào mừng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2031, các hoạt động kiến tạo tương lai, kỷ niệm 100 năm thành lập Đoàn và tổng kết nhiệm kỳ XIII.

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Theo kế hoạch, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII sẽ được tổ chức đồng loạt vào ngày 31/7 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Đặc biệt, tất cả cán bộ Đoàn và đoàn viên sẽ tham gia kiểm tra, đánh giá nhận thức thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam, kết quả được cấp chứng chỉ điện tử sau khi hoàn thành.

Cũng tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết sẽ đổi mới phương thức làm việc Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

T.Ư Đoàn sẽ áp dụng mô hình "Họp không giấy" và điểm danh bằng phần mềm hiện đại; tất cả uỷ viên Ban Chấp hành đều phải có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về trước mỗi kỳ họp. Sự đổi mới này thể hiện sự nghiêm túc, quyết liệt trong việc xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn nhiệm kỳ mới chuyên nghiệp, trách nhiệm và tiên phong trong chuyển đổi số.

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Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất khóa XIII đã nghe báo cáo và góp ý kiến về nhiều nội dung. Trong đó có Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp thu, hoàn chỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp thu, hoàn chỉnh; chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2026; định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2027; Quy chế bầu cử trong Đoàn; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XIII.

Phân công công tác đối với các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII; kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị cũng tiến hành cho ý kiến góp ý Điều lệ Đội sửa đổi, bổ sung; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh; Thành lập Hội đồng Đội Trung ương khóa X.

Xuân Tùng
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