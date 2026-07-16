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Giới trẻ

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Cán bộ Đoàn lực lượng vũ trang Thủ đô tranh tài với dấu ấn AI

Nguyễn Minh - Hải Yến

TPO - Lần đầu tiên các thí sinh tham gia Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được yêu cầu ứng dụng AI, phương tiện trình chiếu hiện đại và sản phẩm truyền thông số vào phần thi. Điểm mới này tạo sức hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đoàn và giáo dục chính trị.

Ngày 16/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026, với sự tham gia của 12 cán bộ Đoàn tiêu biểu cùng 12 đội thi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài Quân đội.

Video: Hội thi là một nội dung trọng tâm trong công tác thanh niên của Bộ Tư lệnh Thủ đô năm 2026, nhằm bồi dưỡng nhận thức, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

Tới dự hội thi có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội, Thành Đoàn Hà Nội và đại biểu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Dương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Trưởng Ban tổ chức hội thi), chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian mạng đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Vì vậy, hội thi năm nay được đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thích ứng với yêu cầu mới.

“Đây cũng là lần đầu tiên Ban tổ chức chỉ đạo quyết liệt các thí sinh ứng dụng phương tiện trình chiếu hiện đại, sản phẩm truyền thông số và các mô hình tuyên truyền trực quan, góp phần hiện thực chủ trương chuyển đổi số trong công tác Đoàn và công tác giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang Thủ đô”, Đại tá Nguyễn Hồng Dương nhấn mạnh.

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Đại tá Nguyễn Hồng Dương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Sau các vòng thi ở cơ sở, 12 cán bộ Đoàn tiêu biểu đã mang đến hội thi những chương trình được đầu tư công phu, thể hiện tinh thần "Tiên phong quyết thắng". Các thí sinh lần lượt trải qua nhiều nội dung như soạn thảo văn kiện công tác Đoàn, kiểm tra nhận thức, tuyên truyền viên trẻ và năng khiếu.

Ban tổ chức đánh giá, ở phần thi soạn thảo văn kiện, các thí sinh bám sát hướng dẫn, xác định đúng nhiệm vụ xung kích phù hợp thực tiễn đơn vị. Trong phần thi nhận thức, các thí sinh thể hiện sự am hiểu về lịch sử dân tộc, truyền thống Quân đội, truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô, nghiệp vụ công tác Đoàn cũng như các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

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Hội thi có chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”.
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Hội thi là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026).

Đặc biệt, tại phần thi tuyên truyền viên trẻ và năng khiếu, nhiều thí sinh thể hiện sự sáng tạo trong xây dựng kịch bản, dàn dựng sân khấu hóa, vận dụng linh hoạt kiến thức lý luận gắn với thực tiễn đơn vị. Phong cách trình bày tự tin, phương pháp truyền đạt thuyết phục cùng khả năng ứng dụng công nghệ đã góp phần tạo nên nhiều phần thi sinh động, giàu sức lan tỏa.

Kết thúc hội thi, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao Bằng khen cho 1 cá nhân đoạt giải Nhất toàn năng, 2 cá nhân đoạt giải Nhì và 5 cá nhân đoạt giải Ba; đồng thời trao Giấy khen cho các cá nhân đạt giải ở từng nội dung thi và trao Giấy chứng nhận Cán bộ Đoàn giỏi cho 12 thí sinh.

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Lãnh đạo Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô trao Bằng khen giải Nhất toàn năng tặng Đại úy Bùi Trung Hiếu - Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 4 (Đoàn cơ sở Trung đoàn 692, Sư đoàn 301) và các thi sinh đoạt giải Nhì, giải Ba toàn năng.
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Lãnh đạo Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô trao Giấy khen tặng các thí sinh.
Nguyễn Minh - Hải Yến
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