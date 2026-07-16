Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiện toàn nhân sự

TPO - Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 3 khóa VIII tiến hành kiện toàn nhân sự. Trong đó, anh Phan Tấn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 3 khóa VIII tiến hành sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2026; thông qua chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; dự thảo Quy chế Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII và các quy chế, quy định của Hội; thành lập Ban phát triển Hội viên.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Anh Đặng Hồng Anh – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, tổ chức Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, lấy hiệu quả hỗ trợ hội viên làm trung tâm.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần phát huy vai trò là tổ chức kết nối doanh nhân trẻ trên phạm vi toàn quốc, tạo nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đồng thời thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hội viên.

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII. Ảnh: BTC

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trên các lĩnh vực xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đào tạo doanh nhân, an sinh xã hội và phát triển tổ chức Hội. Các chương trình cấp quốc gia tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo nhiều giá trị gia tăng cho hội viên và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Theo đó, anh Phan Tấn Đạt - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Anh Trần Vĩnh Quý - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tỉnh Nghệ An; anh Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); anh Nguyễn Văn Đại - Chủ tịch Hội DNT Bắc Ninh tham gia Đoàn Chủ tịch.

Kiện toàn anh Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch Câu lạc bộ Xúc tiến thương mại và đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Quốc Ngũ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tỉnh Điện Biên; anh Nguyễn Văn Hoà - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tỉnh Nghệ An; anh Phan Văn Liêm - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tham gia Ủy ban T.Ư Hội.

Hội nghị cũng thống nhất cho thôi vị trí Phó Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đối với anh Lê Trí Hải theo nguyện vọng cá nhân; anh Lê Trí Hải giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Công nghệ và Chuyển đổi số Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Cũng tại chương trình, T.Ư Hội đã trao Kỷ niệm chương cho anh Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, nguyên Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh.

Hoạt động ký kết hợp tác trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với Tập đoàn Sovico, Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC.