Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy dự sơ kết công tác Đoàn ở Bắc Ninh

TPO - Chiều 16/7, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương.

Dấu ấn trên nhiều mặt công tác

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo dấu ấn rõ nét trong chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, gắn với tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đáng chú ý, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tiếp cận đoàn viên, thanh niên.

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tặng Bằng khen cán bộ Đoàn.

Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình "Bình dân học vụ số", "Tổ công nghệ số cộng đồng", "Tình nguyện số"… qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Đến nay, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh duy trì 2.762 tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là chuỗi công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ đạo triển khai 14 công trình thanh niên với tổng trị giá 23,2 tỷ đồng. Đến nay, 6 công trình trị giá khoảng 7 tỷ đồng đã hoàn thành, tạo giá trị thiết thực phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp hỗ trợ người dân di dời tài sản, bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm của tỉnh.

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy (bên phải) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương (ở giữa) trao giải tin học trẻ.

Ở lĩnh vực chăm sóc thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã hỗ trợ 18.220 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa.

Song song với đó, công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng khi toàn tỉnh đã giới thiệu 1.231 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp bộ Đoàn đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Ông Phương nhấn mạnh, trong bối cảnh Bắc Ninh đang đứng trước thời cơ lớn khi Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, tuổi trẻ toàn tỉnh càng phải phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến; phát huy vai trò tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, thanh niên cần tích cực hỗ trợ chính quyền, người dân và doanh nghiệp thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, khởi nghiệp, lập nghiệp, chăm lo phát triển thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng khen thưởng cán bộ Đoàn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, anh Trần Văn Đăng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục theo hướng gần thanh niên, sát thực tiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội trong tuyên truyền.

Anh Đăng yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số; hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên sau sáp nhập; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội hình chuyển đổi số cộng đồng.

Đối với các phong trào hành động, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhấn mạnh yêu cầu lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; tập trung hoàn thành Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, các công trình thanh niên, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và tiếp tục đồng hành cùng các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, học nghề, chuyển đổi số; củng cố tổ chức Đoàn sau sắp xếp.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng trao bằng khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu.