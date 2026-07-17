Ngày cao điểm tuổi trẻ Huế hỗ trợ sinh kế, chăm lo người dân vùng cao

TPO - Hàng trăm triệu đồng nguồn lực đã được tuổi trẻ TP. Huế huy động để triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế và chăm lo đời sống người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Khe Tre.

Chiều 16/7, tại xã miền núi Khe Tre (Huế), Đoàn các cơ quan Đảng TP. Huế phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Đoàn Thanh niên xã Khe Tre tổ chức Ngày cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Tặng các công trình, phần việc thanh niên trị giá 250 triệu đồng cho xã miền núi Khe Tre, Huế.

Với tổng nguồn lực hơn 250 triệu đồng, chương trình triển khai nhiều công trình, phần việc hướng về cơ sở như lắp đặt 60 đèn năng lượng mặt trời, hỗ trợ các mô hình sinh kế cho người dân, xây dựng công trình check-in tại Nhà văn hóa Cơ Tu, trao quà cho gia đình chính sách, học bổng và sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tập huấn, dân vận, hỗ trợ chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật cũng được tổ chức cho người dân miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số xã Khe Tre.

Trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở xã Khe Tre.

Tặng học bổng và sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 7 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ mô hình sinh kế gồm chuồng nuôi gà và vườn cây giống cho 2 hộ gia đình; trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Biểu dương, khen thưởng đoàn viên, thanh niên, sinh viên có nhiều đóng góp trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Khe Tre.

Ngoài ra, 50 suất học bổng cùng sữa được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập. Dịp này, các đơn vị cũng biểu dương, khen thưởng những đoàn viên, thanh niên, sinh viên có nhiều đóng góp trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Sau lễ trao tặng, các đại biểu tham gia khánh thành công trình đèn năng lượng mặt trời tại thôn Ka Tư, tham quan công trình check-in Nhà văn hóa Cơ Tu và mô hình sinh kế của các hộ dân được hỗ trợ trên địa bàn xã Khe Tre.