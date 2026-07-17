Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngày cao điểm tuổi trẻ Huế hỗ trợ sinh kế, chăm lo người dân vùng cao

Ngọc Văn

TPO - Hàng trăm triệu đồng nguồn lực đã được tuổi trẻ TP. Huế huy động để triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế và chăm lo đời sống người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Khe Tre.

Chiều 16/7, tại xã miền núi Khe Tre (Huế), Đoàn các cơ quan Đảng TP. Huế phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Đoàn Thanh niên xã Khe Tre tổ chức Ngày cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

khe-tre-6.jpg
Tặng các công trình, phần việc thanh niên trị giá 250 triệu đồng cho xã miền núi Khe Tre, Huế.

Với tổng nguồn lực hơn 250 triệu đồng, chương trình triển khai nhiều công trình, phần việc hướng về cơ sở như lắp đặt 60 đèn năng lượng mặt trời, hỗ trợ các mô hình sinh kế cho người dân, xây dựng công trình check-in tại Nhà văn hóa Cơ Tu, trao quà cho gia đình chính sách, học bổng và sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tập huấn, dân vận, hỗ trợ chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật cũng được tổ chức cho người dân miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số xã Khe Tre.

khe-tre-4.jpg
Trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở xã Khe Tre.
khe-tre-1.jpg
Tặng học bổng và sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 7 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ mô hình sinh kế gồm chuồng nuôi gà và vườn cây giống cho 2 hộ gia đình; trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

khe-tre-2.jpg
Biểu dương, khen thưởng đoàn viên, thanh niên, sinh viên có nhiều đóng góp trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Khe Tre.

Ngoài ra, 50 suất học bổng cùng sữa được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập. Dịp này, các đơn vị cũng biểu dương, khen thưởng những đoàn viên, thanh niên, sinh viên có nhiều đóng góp trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Sau lễ trao tặng, các đại biểu tham gia khánh thành công trình đèn năng lượng mặt trời tại thôn Ka Tư, tham quan công trình check-in Nhà văn hóa Cơ Tu và mô hình sinh kế của các hộ dân được hỗ trợ trên địa bàn xã Khe Tre.

Ngọc Văn
#Tuổi trẻ Huế #Khe Tre #an sinh xã hội #hỗ trợ sinh kế #vùng cao #thanh niên tình nguyện hè #đồng bào dân tộc thiểu số #ngày cao điểm #27/7

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe