Kỹ thuật mới mở thêm cơ hội điều trị nhiều ca ung thư phức tạp

TPO - Với khả năng thao tác chính xác trong những vùng giải phẫu hẹp, giảm xâm lấn và bảo tồn tối đa chức năng của cơ quan, phẫu thuật nội soi robot đang tạo ra bước tiến mới trong điều trị ung thư.

Hàng loạt ca bệnh phức tạp từ ung thư thực quản, trực tràng, thận, cổ tử cung đến tuyến tiền liệt vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công bằng công nghệ này, cho thấy tiềm năng mở rộng ứng dụng robot trong ngoại khoa ung bướu tại Việt Nam.

Thực tế điều trị cho thấy, nhiều bệnh ung thư nằm ở những vị trí khó tiếp cận như thực quản, trực tràng thấp hay vùng chậu sâu luôn đặt ra thách thức lớn đối với phẫu thuật viên. Không chỉ phải loại bỏ triệt để khối u và các hạch di căn, bác sĩ còn phải bảo tồn hệ thống thần kinh, mạch máu và chức năng của các cơ quan nhằm đảm bảo chất lượng sống lâu dài cho người bệnh. Trong bối cảnh đó, phẫu thuật nội soi robot được xem là bước tiến quan trọng nhờ hệ thống camera 3D độ phân giải cao cùng các cánh tay cơ học có khả năng xoay linh hoạt, giúp thao tác chính xác ở những vị trí mà phẫu thuật nội soi thông thường gặp nhiều hạn chế.

Bác sĩ BV K phẫu thuật nội soi đại tràng bằng robot.

Nhằm chuẩn hóa và mở rộng ứng dụng kỹ thuật này, từ ngày 2/7, Bệnh viện K tổ chức khóa đào tạo phẫu thuật nội soi robot cơ bản đầu tiên kéo dài 30 ngày với sự tham gia của các phẫu thuật viên đến từ Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Chương trình có sự hướng dẫn của nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, đồng thời lồng ghép các ca mổ thực tế để học viên trực tiếp quan sát, trao đổi chuyên môn.

Mổ thành công nhiều ca bệnh khó

Ngay trong những tuần đầu của khóa đào tạo, 6 ca phẫu thuật ung thư phức tạp đã được thực hiện thành công bằng hệ thống robot.

Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhân nam 62 tuổi mắc ung thư biểu mô vảy thực quản đoạn 1/3 dưới giai đoạn tiến triển tại chỗ. Khi nhập viện, khối u có kích thước lớn, xâm lấn rộng và đã xuất hiện nhiều hạch di căn trung thất cũng như vùng cạnh tâm vị dạ dày. Sau hóa xạ trị tiền phẫu, khối u đáp ứng tốt, thu nhỏ rõ rệt, tạo điều kiện để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật robot cắt thực quản và nạo vét hạch triệt căn.

Theo TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K, với những trường hợp khối u lớn và di căn nhiều vị trí, phẫu thuật ngay từ đầu tiềm ẩn nguy cơ tai biến và tái phát cao. Việc kết hợp điều trị đa mô thức cùng công nghệ robot giúp nâng cao độ an toàn và hiệu quả của cuộc mổ.

Mổ nội soi cho bệnh nhân ung thư tử cung bằng robot.

Một ca bệnh khác là bệnh nhân nam 69 tuổi bị ung thư thận phải trên nền bệnh tim mạch phức tạp, từng đặt stent mạch vành và phải sử dụng thuốc chống đông kéo dài. Khối u nằm sâu trong nhu mô thận khiến yêu cầu bảo tồn tối đa chức năng thận trở nên đặc biệt khó khăn. Nhờ khả năng phóng đại hình ảnh và thao tác khâu nối chính xác của robot, ê-kíp đã cắt bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời hạn chế tối đa thời gian thiếu máu nóng của thận.

Với lĩnh vực ung thư đại trực tràng, các bác sĩ cũng thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó sau điều trị hóa xạ tiền phẫu. Trong đó có bệnh nhân 48 tuổi mắc ung thư trực tràng giai đoạn tiến triển, sau điều trị khối u thu nhỏ rõ rệt, hạch vùng tiểu khung không còn phát hiện trên hình ảnh cộng hưởng từ. Nhờ robot hỗ trợ bóc tách chính xác toàn bộ mạc treo trực tràng, ê-kíp bảo tồn được các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng trong vùng chậu hẹp.

Đặc biệt, bệnh nhân 33 tuổi mắc ung thư trực tràng thấp với khối u chỉ cách rìa hậu môn khoảng 3 cm được xem là một trong những ca khó nhất. Sau điều trị tiền phẫu đạt đáp ứng tốt, các bác sĩ lựa chọn phẫu thuật robot để cắt đoạn trực tràng và vét hạch. Hệ thống robot giúp thao tác chính xác trong không gian rất hẹp, loại bỏ triệt để khối u nhưng vẫn bảo tồn được cơ thắt hậu môn và các bó thần kinh vùng chậu, góp phần duy trì chức năng đại tiện cho người bệnh sau phẫu thuật.

Ở chuyên ngành phụ khoa, các bác sĩ cũng điều trị thành công cho nữ bệnh nhân 34 tuổi mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn FIGO IA2 đã từng cắt tử cung tại cơ sở y tế khác. Đây là ca phẫu thuật thì hai với nhiều khó khăn do giải phẫu vùng chậu đã thay đổi sau cuộc mổ trước. Hệ thống robot được sử dụng để cắt rộng tổ chức quanh âm đạo, vét hạch chậu và bảo tồn thần kinh.

Bệnh nhân nam 71 tuổi mắc ung thư tuyến tiền liệt được mổ bằng kkyx thuật nội soi robot.

Trong khi đó, bệnh nhân nam 71 tuổi mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt bằng robot. Công nghệ này hỗ trợ bác sĩ thực hiện chính xác các thao tác khâu nối niệu đạo - bàng quang trong khoang chậu hẹp, đồng thời bảo tồn tối đa cơ thắt niệu đạo và bó mạch thần kinh, góp phần giảm nguy cơ tiểu không kiểm soát và rối loạn cương sau điều trị.

Nhiều ưu điểm

Theo các chuyên gia, chuỗi ca bệnh được thực hiện thành công cho thấy phẫu thuật nội soi robot không chỉ nâng cao độ chính xác trong các cuộc mổ ung thư mà còn giúp giảm mất máu, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Khi được kết hợp với hóa trị và xạ trị tiền phẫu trong chiến lược điều trị đa mô thức, kỹ thuật này còn mở rộng cơ hội điều trị triệt căn cho nhiều bệnh nhân ung thư ở giai đoạn tiến triển.

Việc triển khai đào tạo bài bản về phẫu thuật nội soi robot được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa kỹ thuật tại các trung tâm ngoại khoa ung bướu lớn, từng bước đưa công nghệ robot trở thành phương pháp điều trị thường quy, giúp người bệnh trong nước tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến ngay tại Việt Nam.