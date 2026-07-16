Vầng Trăng Khuyết đặt mục tiêu chăm sóc toàn phần và tiếp sức người yếu thế trong năm 2026

Năm 2026, DNXH Vầng Trăng Khuyết định hướng mở rộng các chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng và tiếp sức người yếu thế, đồng thời chuẩn hóa quản trị, kiểm toán, số hóa vận hành để hoạt động thiện nguyện đi vào chiều sâu và bền vững hơn.

Kế hoạch tập trung vào hai hướng lớn: chăm sóc toàn phần cho các trường hợp cần bảo trợ lâu dài và tiếp sức ngoài cộng đồng cho người cao tuổi, người lao động khó khăn còn khả năng tự mưu sinh.

Chăm sóc toàn phần và tiếp sức ngoài cộng đồng

Năm 2026, Quỹ dự kiến chăm sóc toàn phần cho 150 thân chủ, gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ và mẹ bầu cần được bảo trợ trong không gian sống tập thể, cơ sở bảo trợ xã hội và mái ấm liên kết.

Với nhóm chưa vào cơ sở chăm sóc nhưng cần đồng hành định kỳ, chương trình Tiếp Sức Mưu Sinh/Cõng Ngoại 1 Con Trăng dự kiến hỗ trợ 250 cụ già trong 15 tháng, từ ngày 1-4-2026 đến 31-6-2027.

Các hoạt động khác gồm Trăng đêm thứ 7 với 15 chuyến hỗ trợ và chương trình Thêm 1 bữa no – thêm 1 nụ cười tại 12 mái ấm, mỗi mái ấm 15 chuyến viếng thăm. Chương trình phát sinh sẽ triển khai theo khả năng nguồn lực, với nguyên tắc làm đến đâu, ghi nhận và kiểm toán rõ đến đó.

Huy động 20 tỉ đồng, tối thiểu 70% chi trực tiếp cho người thụ hưởng

Theo tờ trình phân bổ ngân sách năm 2026, Vầng Trăng Khuyết đặt kế hoạch huy động tài trợ 20 tỉ đồng. Nguồn lực dự kiến phân bổ theo nguyên tắc 70% chi trực tiếp cho người thụ hưởng, gồm 40% cho đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở vật chất và 30% cho vận hành chăm sóc, nuôi dưỡng.

Phần còn lại gồm 28% cho quản trị, vận hành, công nghệ thông tin, nhân sự và các chi phí cần thiết; 2% trích lập dự phòng cho tình huống khẩn cấp và rủi ro tiềm ẩn.

Số hóa để giảm rủi ro vận hành

Vầng Trăng Khuyết cũng dự kiến đầu tư hơn 997 triệu đồng cho công nghệ thông tin và số hóa, gồm nâng cấp Base.vn, tối ưu Google Workspace, nghiên cứu ứng dụng AI và bổ sung nhân sự công nghệ thông tin.

Mục tiêu là giảm việc thủ công, hạn chế sai sót và giúp dữ liệu về người thụ hưởng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, bữa ăn, quỹ tài trợ và báo cáo tài chính dễ kiểm tra, truy xuất hơn.

Tăng kiểm soát nội bộ, tiếp tục hợp tác kiểm toán và pháp lý

Kế hoạch năm 2026 tiếp tục đặt trọng tâm vào kiểm soát tuân thủ. Doanh nghiệp dự kiến hợp tác với Công ty Kiểm toán Việt Úc trong kiểm soát tuân thủ, Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán TAF trong kiểm toán báo cáo tài chính và Luật sư An Tâm trong tư vấn pháp lý thường xuyên.

Báo cáo của Ban Kiểm soát nêu một số việc cần hoàn thiện như tách bạch chi phí quản trị, công nghệ thông tin, nhân công trực tiếp, đầu tư xây dựng và vận hành chăm sóc; đồng thời hoàn thiện hạch toán, phân bổ chi phí, tăng đối soát nguồn lực và theo dõi khuyến nghị kiểm toán.

Bảo vệ quyền lợi người thụ hưởng

Báo cáo bảo vệ quyền lợi người thụ hưởng ghi nhận nhiều chỉ số làm cơ sở cho kế hoạch năm 2026. Cuối kỳ, các không gian chăm sóc nội trú có 83 người; chương trình Thêm 1 bữa no ghi nhận 22.854 lượt người; Tiếp sức mưu sinh/Cõng ngoại có 341 người được hỗ trợ định kỳ và 176 người được hỗ trợ ngắn hạn.

Các chỉ số chất lượng đời sống cũng được ghi nhận: mức hài lòng bữa ăn đạt 4/5, người cao tuổi nội trú được duy trì bảo hiểm y tế và khám sức khỏe định kỳ 100%, không ghi nhận vụ ép buộc lao động trong các dự án sinh kế.

Từ đó, báo cáo đề xuất bảo đảm tỷ lệ ngân sách trực tiếp cho đối tượng mục tiêu xã hội tối thiểu 70%, trang bị tủ đồ cá nhân có khóa tại không gian sống tập thể, siết nội quy nhà chung, đưa trò chuyện, thăm hỏi tâm lý vào nhiệm vụ tình nguyện viên và điều chỉnh chương trình Trăng đêm thứ 7 phù hợp hơn.

Từ thiện nguyện cảm xúc đến mô hình vận hành bền vững

Nhìn tổng thể, kế hoạch năm 2026 không chỉ mở rộng quy mô hỗ trợ, mà còn thể hiện nỗ lực chuyển từ thiện nguyện dựa nhiều vào cảm xúc sang mô hình vận hành có quản trị, kiểm soát và trách nhiệm giải trình.

Từ chăm sóc toàn phần 150 thân chủ, tiếp sức 250 người yếu thế đến số hóa, kiểm toán, kiểm soát tuân thủ và bảo vệ quyền lợi người thụ hưởng, kế hoạch cho thấy thiện nguyện muốn bền vững phải vừa có lòng trắc ẩn, vừa có năng lực tổ chức.

Với người già neo đơn, người lao động khó khăn, trẻ nhỏ và mẹ bầu cần được nâng đỡ, điều họ cần không chỉ là một phần quà trước mắt, mà là một hệ thống đủ tin cậy để tìm thấy bữa ăn, chỗ ở, sự chăm sóc và cơ hội được sống trong sự tôn trọng.