Bất ngờ bệnh viện nghìn tỷ được cấp phép khi đã hoạt động 7 năm

TPO - Sau gần 7 năm đưa vào sử dụng, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã được cấp giấy phép hoạt động chính thức, tháo gỡ vướng mắc pháp lý kéo dài và bảo đảm việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân.

Ngày 17/7, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa ký giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chính thức cho Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, sau gần 7 năm bệnh viện được đưa vào sử dụng.

Việc được cấp giấy phép hoạt động chính thức giúp tháo gỡ vướng mắc pháp lý kéo dài tại bệnh viện, đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý để tiếp tục tổ chức khám, chữa bệnh và thực hiện các thủ tục liên quan đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Người dân tham gia khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên được đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2019. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, bệnh viện vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chính thức. Một trong những vướng mắc lớn là thủ tục cấp giấy phép môi trường do bệnh viện chưa hoàn tất hồ sơ, trong đó có việc thiếu bản gốc báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên từng đứng trước nguy cơ bị gián đoạn việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do chưa có giấy phép hoạt động hợp pháp, còn hiệu lực theo quy định.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, hiện có khoảng 53.000 thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Năm 2025, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thanh quyết toán tại bệnh viện hơn 550 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/6 dự toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn và tiếp nhận nhiều bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên.

Theo quy định hiện hành, việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ được thực hiện khi cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, trong đó có giấy phép hoạt động hợp pháp và còn hiệu lực, theo Điều 22 Nghị định 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ.

Do đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần làm việc với Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để tháo gỡ vướng mắc. Theo kế hoạch, nếu bệnh viện không được cấp giấy phép hoạt động chính thức trước thời hạn, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạm dừng ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với bệnh viện từ ngày 1/7/2026.

Trước áp lực về thời hạn pháp lý, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy phép hoạt động chính thức cho bệnh viện.

Ngày 9/7, UBND tỉnh Đắk Lắk cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Đây là cơ sở để Sở Y tế tỉnh hoàn tất các thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chính thức cho bệnh viện.