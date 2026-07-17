Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hạnh Phúc đồng hành chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp với dịch vụ y tế chất lượng cao

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hệ thống đa chuyên khoa, trang thiết bị hiện đại và quy trình khám tối ưu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Năng lực chuyên môn và chất lượng y tế tạo nền tảng chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp

Trong bối cảnh doanh nghiệp nhận định sức khỏe người lao động là một phần của chiến lược phát triển bền vững, việc lựa chọn đơn vị khám sức khỏe không chỉ dựa trên quy mô mà còn ở năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và khả năng đồng hành lâu dài.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc vừa được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Những vấn đề phát triển trao chứng nhận "Bệnh viện Xanh – Sạch và Dịch vụ Y tế Chất lượng cao" năm 2026 vào ngày 27.06.2026 vừa qua. Chứng nhận là lời khẳng định cho cam kết không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, cải tiến trải nghiệm người bệnh và xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, thân thiện. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực toàn diện của bệnh viện trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng y tế, đồng thời mang đến giá trị bền vững cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc được công nhận là “Bệnh viện Xanh – Sạch và Dịch vụ Y tế Chất lượng cao” năm 2026.

Từ thế mạnh nhiều năm trong lĩnh vực Sản Phụ khoa, Nhi khoa và Hỗ trợ sinh sản (IVF), Hạnh Phúc đã phát triển thành bệnh viện đa khoa cao cấp với đầy đủ các chuyên khoa như Nội tổng quát, Tim mạch, Ngoại khoa, Tiêu hóa, Cơ xương khớp, Phục hồi chức năng, Tai Mũi Họng cùng nhiều chuyên khoa khác. Hệ thống chuyên khoa toàn diện giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng các gói khám phù hợp với đặc thù ngành nghề, độ tuổi và nguy cơ sức khỏe của từng nhóm nhân sự.

Các chương trình khám sức khỏe được thiết kế linh hoạt theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, không chỉ phục vụ mục tiêu khám sức khỏe định kỳ theo quy định mà còn hỗ trợ phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, theo dõi sức khỏe dài hạn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp chủ động chăm sóc nguồn nhân lực, giảm thiểu rủi ro sức khỏe và gia tăng hiệu quả hoạt động.

Đầu tư công nghệ hiện đại, tối ưu trải nghiệm và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe của những doanh nghiệp có quy mô lớn, Bệnh viện Hạnh Phúc đầu tư khu khám sức khỏe chuyên biệt rộng hơn 460 m², được thiết kế theo quy trình "Một điểm chạm", giúp khách hàng hoàn tất toàn bộ các bước từ đăng ký, khám chuyên khoa, thực hiện cận lâm sàng đến nhận kết quả trong cùng một khu vực, hạn chế thời gian chờ và di chuyển.

Song song đó, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình khám sức khỏe thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, hồ sơ sức khỏe điện tử và trả kết quả trực tuyến. Quy trình vận hành đồng bộ giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý dữ liệu sức khỏe nhân viên, tiết kiệm thời gian tổ chức và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực.

Đầu tư về công nghệ cũng là một trong những thế mạnh nổi bật của Bệnh viện Hạnh Phúc. Bệnh viện sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy chụp cắt lớp vi tính CT MSCT 128 lát cắt tích hợp AI, hệ thống nội soi tiêu hóa có độ phân giải cao, siêu âm đa chiều cùng hệ thống xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và phát hiện sớm nhiều bệnh lý.

Máy CT MSCT 128 lát cắt tích hợp AI góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán đa chuyên khoa.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn duy trì các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế RTAC (Reproductive Technology Accreditation Committee) và ACHSI (Australian Council on Health care standards) góp phần bảo đảm quy trình khám an toàn, chính xác và lấy người bệnh làm trung tâm.

Không chỉ chú trọng chuyên môn và công nghệ, bệnh viện còn đầu tư môi trường khám chữa bệnh xanh, hiện đại với không gian ven sông Sài Gòn, nhiều ánh sáng tự nhiên và thiết kế thân thiện, mang lại trải nghiệm thoải mái cho khách hàng trong suốt quá trình thăm khám.

Đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và tận tâm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc.

Ngoài dịch vụ khám tại bệnh viện, Hạnh Phúc còn triển khai chương trình khám sức khỏe trực tiếp tại doanh nghiệp, giúp các đơn vị có số lượng nhân sự lớn chủ động tổ chức khám mà vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn và tính liên tục trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên môn, hệ thống đa chuyên khoa, công nghệ hiện đại, quy trình vận hành tối ưu và môi trường khám đạt chuẩn chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc không chỉ cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ mà còn trở thành đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp trong chiến lược chăm sóc nguồn nhân lực. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao sức khỏe người lao động, gia tăng trải nghiệm nhân viên, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu ESG và phát triển bền vững trong dài hạn.

Lựa chọn đơn vị khám sức khỏe doanh nghiệp ngày nay không chỉ là lựa chọn về năng lực chuyên môn mà còn là lựa chọn về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng và giá trị phát triển bền vững. Với chứng nhận "Bệnh viện Xanh – Sạch và Dịch vụ Y tế Chất lượng cao" năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc khẳng định năng lực đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh, góp phần kiến tạo môi trường làm việc xanh, an toàn và phát triển bền vững cho tương lai.