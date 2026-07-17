Có gì trong bài phát biểu giờ vàng đáng chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump?

TPO - Bài phát biểu dài 25 phút vào giờ vàng nhấn mạnh nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm biến an ninh bầu cử thành vấn đề chính trị trọng tâm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, khi các thành viên đảng Cộng hòa của ông phải bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tối 16/7. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Donald Trump mở đầu bài phát biểu bằng việc liệt kê những thành tựu kinh tế và chính sách nhập cư của chính quyền Mỹ, mặc dù trước đó ông đã giới thiệu bài phát biểu sẽ tập trung vào tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử.

Mở đầu bài phát biểu, ông Trump tuyên bố: “Chúng ta đang làm rất tốt”.

Đề cập đến báo cáo lạm phát mới nhất, ông nói: “Tuần này, có báo cáo rằng lạm phát đã giảm mạnh nhất trong hơn sáu năm”.

Sau đó, tổng thống chuyển sang vấn đề nhập cư, lập luận rằng chính quyền của ông đã tăng cường đáng kể an ninh biên giới.

Ông Trump cũng dành một phần bài phát biểu giờ vàng để quảng bá hai sáng kiến ​​kinh tế mang tên ông: Trang web bán thuốc theo toa TrumpRx và quỹ đầu tư Trump Accounts.

Tổng thống cho biết, trang web TrumpRx sẽ giúp người dân Mỹ giảm giá thuốc đáng kể. Ông cũng kêu gọi các bậc phụ huynh đăng ký cho con cái mình tham gia quỹ Trump Accounts vừa ra mắt.

“Hàng tỷ đô la đang được đầu tư, do các công ty và cá nhân đóng góp để chăm sóc con cái chúng ta, để khi 18 tuổi, chúng có thể có hàng trăm nghìn đô la trong tài khoản của mình”, ông Trump nói.

Các sáng kiến ​​này là một phần của chương trình giảm chi phí sinh hoạt mà Nhà Trắng đã tìm cách thúc đẩy trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, nhằm xoa dịu nỗi lo lắng của người dân Mỹ về sinh hoạt phí.

(Ảnh: Reuters)

Lùm xùm quanh các cuộc bầu cử

Ông Trump đã vẽ nên một bức tranh u ám về hệ thống bầu cử quốc gia, cảnh báo rằng, “hệ thống bầu cử mà chúng ta đang có tiềm ẩn nguy cơ ở mức độ chưa từng thấy về việc bị tấn công mạng, bị lợi dụng và bị can thiệp từ nước ngoài”, đồng thời tuyên bố “thông tin quan trọng này đã bị giấu kín khỏi các bạn trong nhiều năm”.

Tổng thống Trump đề cập đến “vụ rò rỉ dữ liệu bầu cử lớn nhất trong lịch sử” vào năm 2020, khi nước Mỹ tiến hành bầu cử tổng thống. Về cơ bản, tuyên bố này chỉ nhắc lại kết luận của một báo cáo tình báo được giải mật năm 2021.

Ông Trump cho biết, việc công bố các tài liệu giải mật không nhằm mục đích “làm suy yếu niềm tin” vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, mà là để “giành được niềm tin bằng cách đối mặt với những điểm yếu và khắc phục chúng một cách nhanh chóng”.

“Nước Mỹ đã trở lại và đang làm rất tốt, nhưng chúng ta vẫn còn một thách thức lớn cần được giải quyết khẩn cấp, vì không quốc gia nào có thể trở nên vĩ đại nếu không có những cuộc bầu cử công bằng và trung thực”, ông Trump nói. “Mỗi người Mỹ đều xứng đáng được biết rằng khi họ bỏ phiếu, lá phiếu đó sẽ được kiểm đếm chính xác trong một hệ thống được bảo mật, một hệ thống mà việc gian lận và can thiệp không chỉ khó khăn mà còn hầu như không thể xảy ra”, tổng thống nói thêm.

Ông Trump tuyên bố Bộ An ninh Nội địa đã phát hiện khoảng 278.000 người không phải công dân Mỹ trong danh sách cử tri của các tiểu bang.

Đáng chú ý, ông nhiều lần nhắc đến Trung Quốc trong các cáo buộc can thiệp bầu cử, bất chấp đánh giá của tình báo Mỹ cho thấy không có bằng chứng nào về việc Bắc Kinh tác động đến cuộc bầu cử năm 2020 mà ông đã thua.

Bài phát biểu dài 25 phút vào giờ vàng nhấn mạnh nỗ lực của ông Trump nhằm biến an ninh bầu cử thành vấn đề chính trị trọng tâm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, khi các thành viên đảng Cộng hòa của ông sẽ bảo vệ thế đa số mong manh của họ tại Quốc hội.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump tập trung vào các cáo buộc gian lận bầu cử. (Ảnh: Reuters)

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons nói với CNN, rằng ông hầu như không nghe thấy điều gì mới trong bài phát biểu giờ vàng của Tổng thống Donald Trump, và dự đoán rằng nó sẽ không giúp ích gì nhiều cho việc thông qua dự luật bầu cử gây tranh cãi của ông Trump.

“Điều này thực sự chỉ là một cơn giận dữ của tổng thống khi chính đảng của ông, đảng đang kiểm soát Quốc hội, không chịu thông qua dự luật kiểm soát cử tri mà ông ấy đã liên tục thúc đẩy họ xem xét”, ông Coons nói.

Ông Coons cũng chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Trung Quốc đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020.

“Chỉ có một người liên quan đến việc này mà chúng ta biết chắc chắn đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, và đó là Tổng thống Donald Trump", ông Coons nhấn mạnh.