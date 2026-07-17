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Xã hội

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Phó Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa phải khơi thông mọi điểm nghẽn, phát triển xứng tầm

Phạm Trường

TPO - “Thanh Hóa là một trong những cực tăng trưởng của cả nước, để mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt từ 11% trở lên thì 6 tháng cuối năm, địa phương phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa, khơi thông mọi điểm nghẽn, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh yêu cầu.

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Doãn Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra sáng 17/7.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Thanh Hóa vẫn giữ vững vai trò là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của cả nước.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Phong Sắc)

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển với tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 7,21%; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 34.000 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán và tăng 15,7% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 43,1% kế hoạch, đứng thứ 9 trên cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao việc Thanh Hóa hoàn thành sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố theo đúng mục tiêu đề ra; đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99%, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

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Toàn cảnh kỳ họp.

"Những kết quả đó đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

"Đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm"

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, Thanh Hóa là một trong những cực tăng trưởng của cả nước, để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11% trở lên thì 6 tháng cuối năm, tỉnh phải nỗ lực cao hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa.

"Tỉnh cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn; khơi thông mọi điểm nghẽn, nhất là huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển", Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

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Một góc phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Đánh giá nội dung kỳ họp HĐND tỉnh lần này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm với phương châm: "Đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước, lợi dân."

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND các cấp tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát theo hướng lựa chọn đúng vấn đề, giám sát đến cùng và chuyển mạnh từ giám sát quy trình sang giám sát kết quả đầu ra. Địa phương cần tăng cường giám sát thường xuyên, ứng dụng dữ liệu trong giám sát, kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ sai phạm, đồng thời theo dõi đến kết quả cuối cùng đối với các kiến nghị sau giám sát.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #Phó Chủ tịch Quốc hội #tăng trưởng #phát triển #đầu tư #bầu cử #nâng cao

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