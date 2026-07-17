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Pháp luật

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Hình ảnh ô tô phóng như tên trên cung đường giới hạn tốc độ 50km/h

Văn Đức

TPO - Tài xế B. chạy quá tốc độ, khi phát hiện lực lượng công an làm nhiệm vụ đã không chấp hành hiệu lệnh, mà còn tăng tốc bỏ chạy.

Clip lái xe chạy quá độ không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Sáng 17/7, trao đổi với Báo Tiền Phong, Trung tá Lê Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an xã Võ Lao xác minh, mời chủ xe và lái xe chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó, khoảng 15h10, ngày 15/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km28+900, ĐT161 (địa phận xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện xe ô tô BKS 24A-461.XX chạy 91/50 Km/h, vượt quá tốc độ cho phép 41 Km/h.

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Xe ô tô BKS 24A-461.XX chạy 91/50 Km/h.

Tuy nhiên, khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Clip ghi lại vụ việc cho thấy, chiến sỹ CSGT trực chốt phải thốt lên "dã man thật" khi chứng kiến vụ việc.

Ngày 16/7, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp cùng Công an xã Võ Lào xác minh, xác định người điều khiển là Vi Xuân B (SN 2005, trú tại thôn Vĩnh 2, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) và yêu cầu đến trụ sở làm việc.

Tại đây, người vi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết do không có giấy phép lái xe, khi phát hiện lực lượng CSGT làm nhiệm vụ B không chấp hành hiệu lệnh, lái xe bỏ chạy.

Tổ công tác đã lập biên bản đối với các lỗi, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 Km/h; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe. Đồng thời, tiến hành tạm giữ phương tiện vi phạm.

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Cơ quan chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện vi phạm.

Thông điệp từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý. Việc tăng ga bỏ chạy hay cố tình né tránh không giúp thoát khỏi trách nhiệm mà chỉ khiến mức xử lý nghiêm khắc hơn. Hãy chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông và tuân thủ quy định về tốc độ để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Văn Đức
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