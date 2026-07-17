Đà Nẵng: Bắt tạm giam nguyên chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo Nam Trà My

TPO - Theo kết quả điều tra, trong quá trình được giao lập hồ sơ đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường học trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ), ông Chương bị xác định đã có hành vi vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chương, nguyên chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam cũ), để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình được giao lập hồ sơ đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường học trên địa bàn huyện Nam Trà My, ông Chương bị xác định đã có hành vi vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chương (Ảnh: CAĐN)

Cơ quan điều tra cho rằng các sai phạm này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 1,8 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Chương trong thời hạn 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, việc khởi tố, bắt tạm giam bị can là một phần trong quá trình đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ tài sản nhà nước và tăng cường kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách công.