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Kinh tế

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn Nguyễn Hoàng hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp

Hương Nguyễn

Ngày 15.7, tại Quy Nhơn (Gia Lai), trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ III, khóa VIII, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) và Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) ký biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp với hoạt động giáo dục.

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Đ/c Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các lãnh đạo TW Hội chứng kiến Lễ ký kết Biên bản Hợp tác giữa ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch VYEA và ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch – Tổng Giám đốc NHG.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo dành cho doanh nhân, nhà quản lý và nhân sự doanh nghiệp. Một trong những nội dung trọng tâm là chương trình "Đào tạo 10.000 CEO", cùng các chuyên đề về quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị doanh nghiệp gia đình và chuyển giao thế hệ.

Thỏa thuận cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong việc kết nối doanh nghiệp với hoạt động đào tạo, thực tập, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Hai bên sẽ thúc đẩy chương trình “Entrepreneur as Lecturer”, tạo điều kiện để các doanh nhân thành đạt tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cố vấn khởi nghiệp và đồng hành cùng sinh viên, học viên trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp, hai bên dự kiến phối hợp triển khai các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp và kết nối đầu tư dành cho sinh viên, học viên và nhân sự trẻ. Mạng lưới doanh nhân trẻ sẽ tham gia với vai trò cố vấn, giám khảo hoặc nhà đầu tư cho các dự án tiềm năng.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn Nguyễn Hoàng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho nhiều chương trình hợp tác thiết thực trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển bền vững của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam.

Hương Nguyễn
#doanh nghiệp #thành công #chiến lược #phát triển #bền vững

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