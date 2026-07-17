Giá vàng hôm nay (17/7): Tiếp đà giảm mạnh

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh, phản ánh xu hướng đi xuống của thị trường. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về quanh mốc 146 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo thế giới (ảnh: Như Ý).

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý ở mức 142 - 145,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 142,1 - 145,6 triệu đồng/lượng…

Giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.987 USD/ounce, giảm 60 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh đồng USD vẫn duy trì sức mạnh và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, qua đó gây áp lực lên kim loại quý.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.254 đồng/USD, tăng 11 đồng so với phiên trước và đây là phiên thứ 5 tăng liên tiếp.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.030 - 26.440 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều với sáng qua.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh mức 26.400 - 26.420 đồng/USD (mua - bán).