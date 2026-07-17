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Hàng không - Du lịch

'Ông lớn' hàng không Trung Quốc thua lỗ nặng

Hồng Nhung

TPO - Ba hãng hàng không quốc doanh lớn nhất Trung Quốc dự kiến ghi nhận tổng khoản lỗ ròng tỷ USD trong nửa đầu năm nay, khi giá nhiên liệu hàng không tăng vọt do tác động từ xung đột tại Trung Đông, xóa sạch thành quả phục hồi đạt được hồi đầu năm.

Theo dự báo kết quả kinh doanh vừa công bố, China Southern Airlines, Air China và China Eastern Airlines ước tính tổng khoản lỗ ròng trong 6 tháng đầu năm dao động từ 7,37-8,97 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 1,09-1,33 tỷ USD).

Đây là sự đảo chiều đáng kể so với quý I - thời điểm cả ba hãng đều đã quay trở lại có lãi nhờ nhu cầu đi lại phục hồi và mạng lưới đường bay quốc tế được mở rộng từ các trung tâm hàng không lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Đà phục hồi này nhanh chóng bị chặn đứng khi chi phí nhiên liệu tăng mạnh trong quý II.

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Ba hãng hàng không quốc doanh lớn nhất Trung Quốc dự kiến ghi nhận lỗ nặng trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: Aviation A2Z.

Các hãng cho biết, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận lao dốc là giá nhiên liệu máy bay tăng cao sau khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới leo thang kể từ tháng 3. Chỉ riêng trong quý II, ba hãng ước tính đã lỗ từ 12,2-13,8 tỷ Nhân dân tệ, phản ánh áp lực lớn từ chi phí vận hành.

Trong số 3 doanh nghiệp, China Southern Airlines dự báo chịu khoản lỗ lớn nhất, từ 3,47-3,97 tỷ Nhân dân tệ. Hãng cho biết biến động giá nhiên liệu hàng không đã gây sức ép rất lớn lên toàn ngành, bất chấp những nỗ lực nâng cao hiệu quả khai thác và kiểm soát chi phí.

Air China dự kiến lỗ từ 2,1-2,6 tỷ Nhân dân tệ sau khi chuyển từ trạng thái có lãi trong quý I sang thua lỗ đáng kể trong quý II. Trong khi đó, China Eastern Airlines cũng cảnh báo chi phí nhiên liệu tăng cao có thể khiến hãng lỗ tới 2,4 tỷ Nhân dân tệ.

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China Eastern Airlines cảnh báo chi phí nhiên liệu tăng cao có thể khiến hãng lỗ nhiều. Ảnh: Aviation A2Z.

Đáng chú ý, áp lực tài chính gia tăng dù các hãng hàng không Trung Quốc vẫn duy trì lợi thế trên các đường bay châu Âu nhờ tiếp tục được sử dụng không phận Nga, giúp rút ngắn thời gian bay và tiết kiệm một phần chi phí so với nhiều đối thủ phương Tây. Tuy nhiên, lợi ích này không đủ để bù đắp đà tăng mạnh của giá nhiên liệu.

Theo các chuyên gia, việc đồng USD suy yếu so với đồng Nhân dân tệ đã giúp các hãng hưởng lợi từ chênh lệch tỷ giá, qua đó phần nào giảm bớt mức thua lỗ trong quý II. Nếu không có yếu tố hỗ trợ này, kết quả kinh doanh của ba hãng có thể còn tiêu cực hơn.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, các hãng hàng không lớn của Trung Quốc tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các doanh nghiệp mẹ thuộc sở hữu nhà nước nhằm củng cố năng lực tài chính. China Southern Airlines vừa được phê duyệt kế hoạch huy động tối đa 15 tỷ Nhân dân tệ thông qua phát hành cổ phiếu, trong khi Air China đã hoàn tất đợt tăng vốn trị giá 20 tỷ Nhân dân tệ và công bố đầu tư bổ sung vào Shenzhen Airlines.

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China Southern Airlines vừa được phê duyệt kế hoạch huy động tối đa 15 tỷ Nhân dân tệ thông qua phát hành cổ phiếu. Ảnh: Aviation A2Z.

Giới phân tích nhận định triển vọng của ngành hàng không Trung Quốc trong quý III vẫn còn nhiều thách thức khi nhu cầu đi lại có dấu hiệu chững lại, giá vé suy yếu trong khi chi phí nhiên liệu vẫn neo ở mức cao. Một số hãng hàng không quy mô nhỏ được kỳ vọng vẫn duy trì lợi nhuận, nhưng mức lãi nhiều khả năng sẽ thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái do chịu chung áp lực chi phí.

Dẫu vậy, các hãng lớn vẫn chưa từ bỏ kế hoạch đầu tư dài hạn. Mới đây, China Southern Airlines công bố kế hoạch mua 5 máy bay chở hàng Boeing 777-8F cùng 2 máy bay Boeing 777F, cho thấy hãng vẫn đặt cược vào triển vọng tăng trưởng của thị trường vận tải hàng hóa trong tương lai, dù lợi nhuận ngắn hạn tiếp tục chịu nhiều sức ép.

Hồng Nhung
Aviation A2Z
#Chiến sự Trung Đông #cấm hãng hàng không Trung Quốc #ba hãng hàng không Trung Quốc lỗ vốn #chi phí nhiên liệu tăng mạnh

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