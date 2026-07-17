Messi và tượng đài cao nhất thế giới

TPO - Argentina như bùng nổ trong niềm vui sau khi đội tuyển quốc gia ngược dòng đánh bại tuyển Anh 2-1 để giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Từ thủ đô Buenos Aires đến thị trấn nhỏ Cutral Co ở vùng Patagonia của Argentina - nơi vừa khánh thành bức tượng huyền thoại bóng đá Lionel Messi cao khoảng 26m, hàng triệu người hâm mộ đã đổ ra đường ăn mừng khoảnh khắc lịch sử.

Ăn mừng ở tượng đài Messi cao nhất thế giới

Chiến thắng kịch tính trước đại kình địch Anh tại trận bán kết trên sân Atlanta không chỉ đưa Argentina tiến gần hơn tới chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trong một cuộc đối đầu vốn mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá.

Đối thủ cuối cùng của Argentina trên hành trình bảo vệ ngôi vương sẽ là Tây Ban Nha, trận chung kết diễn ra vào ngày 20/7.

Argentina như bùng nổ trong niềm vui sau khi đội tuyển quốc gia ngược dòng đánh bại tuyển Anh 2-1 để giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tại Cutral Co, thị trấn khoảng 40.000 dân thuộc tỉnh Neuquén ở miền nam Argentina, khoảng 300 người đã tập trung theo dõi trận đấu trên màn hình lớn được dựng ngay cạnh bức tượng khổng lồ của Messi.

Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, đám đông lập tức bùng nổ trong những tiếng reo hò sau màn lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-1 để giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh. Chỉ trong thời gian ngắn, số người đổ về khu vực tượng đài đã tăng lên tới hàng nghìn người. Pháo hoa màu đỏ và cam liên tục được bắn lên bầu trời, tạo nên khung cảnh lễ hội quanh bức tượng khổng lồ của đội trưởng tuyển Argentina.

"Đó là một chiến thắng đầy gian khổ", anh Lucas Romero (32 tuổi) - một người dân địa phương chia sẻ khi đứng cạnh người vợ đang rạng rỡ vì xúc động.

Chỉ tay về phía bức tượng Messi, anh Lucas Romero nói: "Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tất cả những gì Messi đã cống hiến".

Bức tượng được khánh thành vào tháng 6 vừa qua, do nghệ sĩ Aldo Beroisa thực hiện, khắc họa Messi trong tư thế quỳ gối, mỉm cười và giơ ngón tay lên bầu trời. Chính quyền địa phương tuyên bố đây là tượng đài Lionel Messi cao nhất thế giới.

Không đơn thuần là một trận bóng đá

Cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh luôn mang màu sắc đặc biệt đối với người dân quốc gia Nam Mỹ.

Bên cạnh sự cạnh tranh trên sân cỏ, trận đấu còn chứa nhiều yếu tố lịch sử và sự kình địch lâu đời, từ chức vô địch World Cup 1966 của tuyển Anh, cuộc chiến Falkland (Malvinas theo cách gọi của Argentina) năm 1982 cho đến bàn thắng "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng mà cố huyền thoại bóng đá Diego Maradona ghi vào lưới tuyển Anh tại World Cup 1986.

Ngay trước trận đấu, Phó Tổng thống Argentina Victoria Villarruel đã viết trên mạng xã hội X rằng đây không đơn thuần là một trận bóng đá. Bà nhấn mạnh, đối đầu với tuyển Anh luôn mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với ký ức về quần đảo Malvinas, di sản của Diego Maradona cũng như kỳ World Cup được cho là cuối cùng của Lionel Messi.

Argentina chìm trong lễ hội

So với World Cup 2022, bầu không khí tại Argentina khi World Cup 2026 khởi tranh có phần trầm lắng hơn. Nhiều người cho rằng áp lực không còn quá lớn bởi đội tuyển đã đăng quang tại Qatar 4 năm trước. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng thay đổi.

Hàng nghìn cổ động viên lại tràn xuống các tuyến phố để ăn mừng. Ảnh: Buenos Aires Herald.

Khi Argentina lần lượt vượt qua các vòng đấu, hàng nghìn cổ động viên lại tràn xuống các tuyến phố trung tâm Buenos Aires để ăn mừng. Những trận đấu nghẹt thở với nhiều màn lội ngược dòng khiến cảm xúc của người hâm mộ liên tục được đẩy lên cao.

Mức độ căng thẳng thậm chí khiến nhiều tờ báo Argentina phải phỏng vấn các bác sĩ tim mạch nhằm cảnh báo người dân về nguy cơ đau tim khi theo dõi các trận đấu quan trọng.

Trong trận bán kết với tuyển Anh, nhiều tuyến phố ở Buenos Aires gần như vắng bóng người trong suốt 90 phút thi đấu. Ngay sau chiến thắng, tiếng còi xe vang lên khắp thành phố, cờ Argentina phủ kín các đại lộ khi người dân đổ ra đường ăn mừng.

"Tôi thực sự nghẹn ngào. Một lần nữa, đây là câu chuyện về sự hồi sinh, sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng có mặt ở trận chung kết World Cup" - ông Mariano Gecik (49 tuổi) - giảng viên đại học chia sẻ sau khi theo dõi trận đấu cùng bạn bè.

Tại thành phố Quilmes, tỉnh Buenos Aires - nơi các cựu binh từng tham gia Chiến tranh Falkland cùng theo dõi trận đấu, ông Juan Carlos Salinas (74 tuổi) đã không kìm được nước mắt. "Đối với chúng tôi, đây thực sự là một khoảnh khắc vô cùng lớn lao", ông xúc động nói.

Với chiến thắng trước tuyển Anh, Argentina chỉ còn cách chức vô địch World Cup thứ 2 liên tiếp đúng một trận đấu. Trong khi đó, trên khắp đất nước, từ những thành phố lớn đến thị trấn nhỏ dưới chân bức tượng Messi cao 26 m, niềm tin vào một cái kết hoàn hảo đang lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.