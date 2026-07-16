Công an kiểm tra các tàu du lịch ở Phú Quốc

Khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island của Công ty Du lịch Minh Huy PC chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới thì gặp nạn và bị lật trên biển Phú Quốc. Vụ tai nạn khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ tỉnh An Giang), thuyền trưởng ca nô, để điều tra về hành vi vi phạm quy định pháp luật, liên quan đến vụ lật ca nô.