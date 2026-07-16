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Hàng không - Du lịch

Công an kiểm tra các tàu du lịch ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Sau vụ lật ca nô khiến 15 du khách tử vong, Công an tỉnh An Giang vừa ra quân tuyên truyền, kiểm tra và yêu cầu chủ tàu, lái tàu du lịch tại Phú Quốc ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định liên quan.

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Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cho các chủ và lái tàu khách du lịch trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
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Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, an toàn kỹ thuật của phương tiện; kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố; trách nhiệm với an toàn của hành khách. Cùng đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra các điều kiện hoạt động của tàu chở khách du lịch; nhắc nhở chủ tàu và thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về an toàn trước khi xuất bến.
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Chủ tàu được yêu cầu không chở quá số người theo quy định, không chở khách vào ban đêm khi thời tiết xấu, hoặc tầm nhìn hạn chế; bảo đảm tất cả hành khách được trang bị và mặc áo phao đúng quy định trong suốt hành trình. Các chủ phương tiện và lái tàu cũng được yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.
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Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tuyên truyền các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trên phương tiện thủy. Lực lượng chức năng yêu cầu các chủ tàu trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, bình chữa cháy cùng các thiết bị an toàn cần thiết trước khi đưa phương tiện vào khai thác.
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Tại đặc khu Phú Quốc có hơn 100 ca nô hoạt động đưa khách tham quan các đảo. Tuy nhiên, chỉ khoảng 70 phương tiện đáp ứng điều kiện hoạt động theo cấp SB (có mui kín). Số ca nô còn lại không đủ điều kiện khai thác, vận chuyển khách.
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Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, địa phương hiện quản lý 18 tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo và giữa các đảo. Trong đó có nhiều tuyến vận chuyển khách, phục vụ du lịch, như: Hòn Heo - Hòn Nghệ, Tiên Hải - Hòn Nghệ, Hòn Nghệ - Hòn Sơn, Hòn Tre - Hòn Sơn, An Sơn - Nam Du (đặc khu Kiên Hải), An Thới - Hòn Thơm (đặc khu Phú Quốc)... Cùng các tuyến chở khách tham quan ven biển và quanh các đảo.
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Toàn tỉnh An Giang hiện có 35 tàu vận tải hành khách hoạt động trên các tuyến từ đất liền ra đảo; hơn 190 phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách tham quan giữa các đảo.
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Chiếc ca nô bị lật ngày 11/7 làm 15 du khách Ấn Độ tử vong đang được neo tại Hòn Mây Rút Ngoài (Phú Quốc) để phục vụ điều tra.

Khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island của Công ty Du lịch Minh Huy PC chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới thì gặp nạn và bị lật trên biển Phú Quốc. Vụ tai nạn khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ tỉnh An Giang), thuyền trưởng ca nô, để điều tra về hành vi vi phạm quy định pháp luật, liên quan đến vụ lật ca nô.

Nhật Huy
#Phú Quốc #lật ca nô #tàu du lịch #an toàn giao thông #An Giang #CSGT #cam kết an toàn

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