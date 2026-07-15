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Hàng không - Du lịch

Dự án Khu đô thị sinh thái biển 3.800 tỷ 'im lìm' cả thập kỷ

Phạm Trường

TPO - Từng được kỳ vọng trở thành khu đô thị du lịch sinh thái cao cấp với nhiều dịch vụ hiện đại, thế nhưng sau gần thập kỷ, dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á - Thanh Hóa 3.800 tỷ đồng vẫn chỉ là bãi đất trống.

Clip: Cận cảnh khu đô thị biển nghìn tỷ im lìm cả thập kỷ.
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Dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á nằm trên địa phận 2 phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Thanh Hóa﻿ chấp thuận chủ trương qua nhiều giai đoạn từ 2004 đến 2015. Đến năm 2018, các dự án thành phần được hợp nhất thành một tổng thể hơn 60ha.
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Theo quy hoạch, dự án gồm khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn khoảng 1.000 phòng, khu vui chơi giải trí, cảnh quan sinh thái và nhiều hạng mục dịch vụ khác. Đây được xem là mô hình đô thị du lịch đa chức năng, kỳ vọng góp phần nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn. Chủ đầu tư công bố tổng mức đầu tư cho dự án lên đến 3.800 tỷ đồng, triển khai theo 2 giai đoạn gồm: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục dịch vụ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng.
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Tuy nhiên, gần 10 năm sau thời điểm công bố rầm rộ, dù nhiều lần điều chỉnh quy hoạch và được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, dự án vẫn là bãi đất trống, xen lẫn những điểm san lấp dở dang, cọc bê tông nằm ngổn ngang và cỏ mọc um tùm. Nguyên nhân chính khiến dự án kéo dài nhiều năm là vướng mắc thủ tục pháp lý, đặc biệt ở khâu xác định tiền sử dụng đất, loại đất và hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng. Dù tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nhưng đến nay các thủ tục này vẫn chưa được đáp ứng.
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Dự án chậm triển khai suốt nhiều năm khiến một diện tích lớn đất ven biển bị bỏ hoang﻿ lãng phí. “Việc dự án không triển khai không chỉ gây lãng phí quỹ đất đầu tư phát triển kinh tế địa phương mà còn khiến hơn 200 hộ dân rơi vào cảnh sống không được, đi không xong”, một người phường Sầm Sơn cho hay.
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Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết, Khu đô thị sinh thái biển Đông Á là một trong những dự án vướng mắc, chậm tiến độ và đang được cơ quan thanh tra tỉnh rà soát, kiểm tra. “Việc dự án không thực hiện khiến hàng trăm hộ dân rất khó khăn. Phường đang phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra dự án để có phương án, tháo gỡ vướng mắc của các dự án”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.
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Khu vực dự án chủ đầu tư mới làm hệ thống kè, bờ chắn sóng.

Thanh Hóa hiện có 437 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Sau khi rà soát, loại khỏi danh sách 136 dự án chưa thuộc diện tồn đọng kéo dài, còn 301 dự án cần tập trung xử lý.

Đến trung tuần tháng 6 vừa qua, đã có 117 dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; còn 184 dự án đang được các ngành, địa phương tiếp tục xử lý, trong đó dự kiến áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 (Nghị quyết số 29) của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP (Nghị định số 147) của Chính phủ đối với 8 dự án đủ điều kiện.

Phạm Trường
#đô thị sinh thái #Thanh Hóa #Dự án Bất động sản #đầu tư lớn #vướng mắc pháp lý #du lịch #Sầm Sơn

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