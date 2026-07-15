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Cao Bằng có đề xuất mới về sân bay 9.200 tỷ đồng

Lộc Liên

TPO - UBND tỉnh Cao Bằng vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị được làm cơ quan lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cao Bằng, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.200 tỷ đồng và đạt tiêu chuẩn cấp 4E.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng là địa phương miền núi, biên giới ở vùng Đông Bắc, giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Hiện việc kết nối giao thông của tỉnh chủ yếu dựa vào đường bộ, trong khi địa hình chia cắt khiến thời gian di chuyển kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động giao thương, cứu hộ cứu nạn, thu hút đầu tư cũng như phát triển du lịch.

Ngày 1/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cao Bằng. Theo quy hoạch, sân bay được nâng lên tiêu chuẩn cấp 4E, sử dụng chung cho mục đích dân dụng và quân sự.

Sân bay dự kiến đặt tại phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, với diện tích khoảng 500 ha. Giai đoạn đến năm 2030, sân bay có công suất thiết kế 500.000 hành khách mỗi năm, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 9.200 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất được nâng lên 2 triệu hành khách mỗi năm.

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Sân bay Cao Bằng dự kiến đặt tại phường Tân Giang với diện tích khoảng 500 ha. Ảnh minh họa: ACV.

UBND tỉnh cho rằng việc chủ động thực hiện công tác lập quy hoạch sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy các thủ tục đầu tư, thu hút nguồn lực xã hội hóa và bảo đảm đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng kết nối của tỉnh.

Nếu được Bộ Xây dựng chấp thuận, UBND tỉnh cam kết tự cân đối và bố trí đầy đủ kinh phí từ ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác, bao gồm việc tiếp nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch từ các nhà đầu tư quan tâm, đồng thời không sử dụng ngân sách Trung ương. Hồ sơ sau đó sẽ được lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt.

Trước đó vào cuối tháng 4 năm nay, UBND tỉnh Cao Bằng đã kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh quy mô sân bay từ cấp 4C lên cấp 4E. Việc nâng cấp này cho phép sân bay khai thác các loại máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330 và Airbus A350, tạo điều kiện mở các đường bay quốc tế cũng như phát triển vận tải hàng hóa quy mô lớn.

Theo quy hoạch điều chỉnh mạng cảng hàng không quốc gia giai đoạn 2021-2030 vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt, Việt Nam có 19 cảng hàng không quốc tế, gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.

Bên cạnh đó, quy hoạch xác định 17 cảng hàng không nội địa, gồm Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn và Thổ Chu.

Đến năm 2050, mạng lưới cảng hàng không cả nước dự kiến phát triển lên 37 sân bay, trong đó gồm 20 cảng hàng không quốc tế (bổ sung thêm cảng hàng không thứ hai của Vùng Thủ đô) và giữ nguyên 17 cảng hàng không nội địa.

Lộc Liên
#sân bay quốc tế #Cao Bằng #quy hoạch #đầu tư #hạ tầng #đầu tư xã hội hóa #bộ xây dựng #Cao Bang airport

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